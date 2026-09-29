Да, работать няней или сиделкой как самозанятая в Беларуси можно: «уход за взрослыми и детьми» прямо назван в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. А мама в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет может подрабатывать на НПД и при этом сохранить пособие полностью. Разбираем, что можно делать няне и сиделке, как оформить работу с семьёй и сколько платить.

Коротко: может ли няня или сиделка быть самозанятой

Можно. В перечне МНС есть пункт 84 — «уход за взрослыми и детьми» (ОКЭД 88), без дополнительных ограничений.

В перечне МНС есть пункт 84 — «уход за взрослыми и детьми» (ОКЭД 88), без дополнительных ограничений. Налог: НПД 10% с дохода, минимум — 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

НПД 10% с дохода, минимум — 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Регистрация: через приложение «Профдоход», без визита в налоговую.

через приложение «Профдоход», без визита в налоговую. Пособие по уходу за ребёнком до 3 лет при работе на НПД сохраняется в размере 100%.

при работе на НПД сохраняется в размере 100%. Нельзя: медицинские процедуры (уколы, капельницы, перевязки) — для них нужна лицензия и медицинское образование.

Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Какие услуги может оказывать самозанятая няня и сиделка

Пункт 84 перечня сформулирован широко — «уход за взрослыми и детьми». Под него подходят:

няня — присмотр за ребёнком дома у семьи или у себя, прогулки, кормление, сопровождение в сад, школу и на кружки;

— присмотр за ребёнком дома у семьи или у себя, прогулки, кормление, сопровождение в сад, школу и на кружки; гувернантка — присмотр с развивающими занятиями;

— присмотр с развивающими занятиями; няня на час и вечерняя няня;

и вечерняя няня; сиделка — уход за пожилым человеком или человеком с инвалидностью: помощь с гигиеной, питанием, передвижением, компания и присмотр;

— уход за пожилым человеком или человеком с инвалидностью: помощь с гигиеной, питанием, передвижением, компания и присмотр; помощь по дому для подопечного — по отдельному пункту 75 перечня можно также стирать, гладить, покупать продукты и готовить еду.

Рядом есть и другие пункты, полезные тем, кто работает с детьми: репетиторство (пункт 71) и услуги учителя-дефектолога и логопеда (пункт 80 — только при профильном педагогическом образовании).

Что самозанятой сиделке делать нельзя

Медицинские манипуляции. Уколы, капельницы, перевязки, обработка пролежней с лекарствами, постановка катетеров — это медицинская помощь. Её могут оказывать только медработники в организациях или у ИП с лицензией. Сиделка на НПД занимается бытовым уходом, а не лечением.

Наём помощниц. Самозанятая работает только лично. Если хотите создать агентство нянь или сиделок с сотрудниками, нужен ИП или организация.

Мама в декрете и самозанятость: что с пособием

Хорошая новость для мам в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет: работа с уплатой НПД не уменьшает пособие. Его сохраняют в размере 100%, даже если вы регулярно подрабатываете — например, берёте детей на присмотр или ведёте развивающие занятия.

Исключение касается ремесленной деятельности и агроэкотуризма: при них пособие уменьшается до 50%, если не приостановить деятельность на время ухода за ребёнком.

Два нюанса, о которых стоит знать:

Взносы продолжают идти. Часть НПД — это взносы в ФСЗН, льгот по ним для мам в декрете нет. С 1 июля 2026 года действует и минимальный налог 45 руб. в месяц.

Часть НПД — это взносы в ФСЗН, льгот по ним для мам в декрете нет. С 1 июля 2026 года действует и минимальный налог 45 руб. в месяц. Больничных и декретных на НПД нет. Плательщики НПД не получают пособие по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Сколько налога платит самозанятая няня

Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены в эту сумму.

Пример 1. Няня работает с одной семьёй 5 дней в неделю по 8 часов, ставка — 8 руб. в час. За месяц это около 1280 руб., налог — 128 руб.

Пример 2. Вечерняя няня берёт 6 заказов в месяц по 30 руб. Доход — 180 руб., налог по ставке 10% — 18 руб. Но с 1 июля 2026 года к уплате будет минимум 45 руб.

Как это работает:

Получили оплату от семьи — сразу формируете чек в приложении «Профдоход». За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%. Приложение само считает налог по итогам месяца. Оплачиваете налог до 22 числа следующего месяца.

Все ставки и изменения 2026 года — в статье налоги для самозанятых в Беларуси.

Как оформить работу с семьёй

С постоянной семьёй лучше заключить письменный договор возмездного оказания услуг. В нём стоит прописать:

график и место работы — у вас или у семьи;

обязанности: присмотр, прогулки, кормление, занятия, помощь по дому;

стоимость часа или месяца и порядок оплаты;

правила замены при болезни и отпуске;

порядок расторжения договора.

Семья платит вам как самозанятой, а вы формируете чек в «Профдоходе» на каждую оплату. Если работаете через агентство, уточните, кто ваш заказчик: договор и оплата должны быть напрямую от семьи или от агентства как от заказчика услуг, а не в виде зарплаты.

Как найти семьи и принимать оплату

Родители выбирают няню и сиделку по доверию: им важно увидеть опыт, отзывы и понятные условия. Помимо Kufar, групп в соцсетях и рекомендаций, помогает простая страница-анкета:

о себе — опыт, образование, курсы первой помощи, возраст детей, с которыми работаете;

— опыт, образование, курсы первой помощи, возраст детей, с которыми работаете; услуги и цены — за час, за день, за месяц;

— за час, за день, за месяц; график и районы, где вы работаете;

и районы, где вы работаете; отзывы семей;

семей; форма заявки и контакты — телефон, Viber, Telegram.

Оплату от семей удобно принимать через ЕРИП: самозанятые могут подключить ЕРИП и E-POS без расчётного счёта. Подробнее — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн. Такую страницу можно собрать на 🌱kvitly за вечер: хостинг в Беларуси, домен .by, форма заявок и подключение белорусских платежей. Больше идей — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

Частые вопросы

Может ли няня быть самозанятой в Беларуси?

Да. Уход за детьми и взрослыми входит в перечень видов деятельности для НПД (пункт 84). Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

Сохранится ли пособие по уходу за ребёнком до 3 лет, если стать самозанятой?

Да. При работе с уплатой НПД пособие сохраняется в размере 100%. Сокращение до 50% касается только ремесленной деятельности и агроэкотуризма.

Может ли самозанятая сиделка делать уколы и перевязки?

Нет. Это медицинская помощь, для неё нужны медицинское образование и лицензия. Самозанятая сиделка оказывает только бытовой уход: гигиена, питание, присмотр, помощь по дому.

Положены ли самозанятой няне больничные и декретные?

Нет. Плательщики НПД не получают пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Взносы в ФСЗН в составе НПД идут на пенсию.

Нужно ли самозанятой няне заключать договор с семьёй?

Закон не требует обязательной письменной формы для каждой услуги, но договор защищает обе стороны: в нём фиксируются график, обязанности, оплата и условия расторжения.

Можно ли работать няней самозанятой через агентство?

Можно, если агентство выступает заказчиком услуг или только знакомит вас с семьёй, а оплату вы получаете как самозанятая. Если агентство фактически платит вам зарплату и контролирует график как работодатель, это трудовые отношения.

Итог

Самозанятость — удобный формат для няни и сиделки в Беларуси: уход за детьми и взрослыми есть в перечне НПД, налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц, а мамы в декрете сохраняют пособие по уходу за ребёнком полностью. Главные границы — без медицинских процедур и без наёмных помощниц. Чтобы семьи находили вас сами, сделайте страницу-анкету с отзывами, ценами и формой заявки на 🌱kvitly — бесплатно и без программиста.