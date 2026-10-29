Да, печь торты и продавать выпечку на заказ как самозанятый в Беларуси можно. В перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД) прямо названа продажа потребителям самостоятельно изготовленных хлебобулочных и кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции. Налог — 10% с дохода, но не меньше 45 рублей в месяц с 1 июля 2026 года. Главные ограничения: продавать можно только физлицам и только то, что вы испекли сами. Разбираем, что можно и нельзя домашнему кондитеру, как считать налог и как находить заказы.

Проверить, есть ли ваша работа в официальном перечне, можно в нашем гайде «Виды деятельности самозанятых в Беларуси: полный список» — там все 86 разрешённых занятий по сферам с пояснениями.

Коротко: может ли кондитер быть самозанятым

Можно. Пункт 66 перечня разрешает продавать потребителям выпечку, кондитерские изделия и готовую кулинарию собственного изготовления.

Пункт 66 перечня разрешает продавать потребителям выпечку, кондитерские изделия и готовую кулинарию собственного изготовления. Налог: НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

НПД 10% с дохода, минимум 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Покупатели: только физлица для личных нужд. Кафе, кофейни и магазины — нет.

только физлица для личных нужд. Кафе, кофейни и магазины — нет. Регистрация: через приложение «Налог на профессиональный доход», без визита в налоговую.

через приложение «Налог на профессиональный доход», без визита в налоговую. Нельзя: перепродавать покупную выпечку, нанимать помощников, продавать оптом.

Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Что может продавать самозанятый кондитер

Под пункт 66 подходит всё, что вы готовите сами:

торты на заказ — свадебные, детские, бенто-торты;

капкейки, пирожные, макаронс, эклеры, трайфлы;

домашний хлеб, пироги, булочки, печенье;

пряники и имбирное печенье, в том числе расписные;

готовая кулинария: пельмени, вареники, салаты, блюда на праздник — если это продукция вашего изготовления.

Рядом есть ещё два пункта, полезных кондитеру:

съедобные букеты из продуктов, кроме подакцизных (пункт 74), — например, из клубники в шоколаде или из сладостей;

из продуктов, кроме подакцизных (пункт 74), — например, из клубники в шоколаде или из сладостей; приготовление еды в доме клиента (пункт 75) — если вы готовите не у себя, а на кухне заказчика.

Чего самозанятому кондитеру делать нельзя

Продавать кафе, кофейням и магазинам. Пункт 66 разрешает продажу только потребителям, то есть физлицам для личных нужд. Поставлять десерты в кофейню на реализацию — это уже бизнес для ИП или юрлица.

Пункт 66 разрешает продажу только потребителям, то есть физлицам для личных нужд. Поставлять десерты в кофейню на реализацию — это уже бизнес для ИП или юрлица. Перепродавать чужую продукцию. Купить торты у другого кондитера или на производстве и продать их от себя нельзя.

Купить торты у другого кондитера или на производстве и продать их от себя нельзя. Работать командой. Самозанятый работает только лично. Если вам помогает второй кондитер, он должен работать со своими клиентами сам, а не на вас.

Самозанятый работает только лично. Если вам помогает второй кондитер, он должен работать со своими клиентами сам, а не на вас. Продавать алкоголесодержащие десерты как отдельный товар. Подакцизные товары самозанятым продавать нельзя. Если в рецептуре есть немного алкоголя, уточните вопрос в налоговой.

Санитарные требования: что важно знать

Отдельного санитарного разрешения для домашнего кондитера на НПД законодательство не предусматривает. Но ответственность за безопасность продукции лежит на вас, а если покупатель отравится, разбираться будут именно с вами. Поэтому работайте так, как будто вас проверяют:

покупайте продукты только в магазинах и сохраняйте чеки — это подтверждение происхождения сырья;

храните кремовые изделия в холодильнике и передавайте их клиенту в термосумке;

указывайте на упаковке или в карточке заказа состав, дату изготовления и срок хранения;

предупреждайте об аллергенах: орехи, глютен, лактоза, яйца;

держите в чистоте рабочее место, инвентарь и упаковку.

Если вы планируете расти — снимать кухню, нанимать помощников, продавать в кафе, — это уже уровень ИП или юрлица с производственным помещением и соблюдением санитарных норм для пищевого производства.

Сколько налога платит самозанятый кондитер

Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены в эту сумму.

Пример 1. Кондитер продаёт за месяц 12 тортов по 90 руб. Доход — 1080 руб., налог — 108 руб.

Пример 2. В несезон было 3 заказа капкейков на 150 руб. Налог по ставке 10% — 15 руб., но с 1 июля 2026 года к уплате будет минимум 45 руб.

Как это работает:

Получили оплату — сразу формируете чек в приложении. За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%. Приложение само считает налог по итогам месяца. Налог платится до 22 числа следующего месяца.

Обратите внимание: в чек идёт вся сумма заказа, включая стоимость продуктов. Расходы на муку, сливки и декор из дохода не вычитаются, поэтому закладывайте налог в цену торта.

Все ставки и изменения 2026 года — в статье налоги для самозанятых в Беларуси. Если сомневаетесь, не выгоднее ли ИП, сравните статусы: самозанятый или ИП в 2026 году.

Доставка тортов: можно ли самому

Да, отвезти заказ клиенту вы можете сами — это часть вашей продажи. Можно отправить его и через курьерский сервис или такси: в этом случае вы платите сервису за доставку, а клиент платит вам за торт. Нанимать своего курьера нельзя — самозанятый не может привлекать работников.

Как находить заказы и принимать оплату

Торты на заказ покупают глазами: клиенту важно увидеть ваши работы, понять цены и быстро оформить заказ. Instagram и Telegram помогают, но переписка «сколько стоит такой торт?» съедает время и теряет клиентов. Что работает лучше:

страница с каталогом — фото тортов, начинки, цена за килограмм или за штуку;

— фото тортов, начинки, цена за килограмм или за штуку; калькулятор или прайс — от какого веса берёте заказ, сколько стоит декор, сколько дней нужно на изготовление;

— от какого веса берёте заказ, сколько стоит декор, сколько дней нужно на изготовление; форма заказа — дата, вес, начинка, пожелания по дизайну;

— дата, вес, начинка, пожелания по дизайну; предоплата онлайн — чтобы клиент не пропал после того, как вы купили продукты;

— чтобы клиент не пропал после того, как вы купили продукты; отзывы и фото с праздников.

Предоплату удобно принимать через ЕРИП: самозанятые могут подключить ЕРИП и E-POS без расчётного счёта. Подробнее — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн.

Сайт с каталогом тортов, формой заказа и онлайн-оплатой можно собрать на 🌱kvitly за вечер: хостинг в Беларуси, домен .by и подключение белорусских платежей. Ещё идеи — в статье как самозанятому найти первых клиентов.

Частые вопросы

Может ли кондитер быть самозанятым в Беларуси?

Да. Продажа потребителям самостоятельно изготовленных хлебобулочных и кондитерских изделий и готовой кулинарной продукции входит в перечень видов деятельности для НПД (пункт 66).

Можно ли самозанятому продавать торты в кафе?

Нет. Самозанятый может продавать выпечку только потребителям — физлицам для личных нужд. Для поставок в кафе и магазины нужен ИП или юрлицо.

Нужно ли самозанятому кондитеру санитарное разрешение?

Отдельного разрешения для работы на НПД не требуется. Но вы отвечаете за безопасность продукции, поэтому соблюдайте санитарные правила, храните изделия в холоде и указывайте состав и срок хранения.

Сколько налога платит самозанятый кондитер?

10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Налог считается со всей суммы заказа, расходы на продукты не вычитаются.

Можно ли самозанятому кондитеру проводить мастер-классы?

Пункт 66 касается продажи выпечки, а не обучения. Обучение рисованию, музыке и танцам в перечне есть, а кулинарные мастер-классы прямо не названы. Онлайн-курсы можно попробовать оформить как удалённые услуги через интернет (пункт 16), но перед стартом лучше уточнить это в налоговой.

Можно ли продавать торты через Instagram?

Принимать заказы через соцсети можно. Но удобнее и надёжнее, когда у клиента есть страница с каталогом, ценами и формой заказа: так вы тратите меньше времени на переписку и не теряете заказы.

Итог

Самозанятость — простой и законный способ зарабатывать на тортах и выпечке в Беларуси: продажа собственных изделий физлицам прямо разрешена, налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц. Главные границы — только свои изделия, только частные клиенты и без помощников. Чтобы заказов было больше, а переписки меньше, сделайте страницу с каталогом тортов, ценами и предоплатой на 🌱kvitly.