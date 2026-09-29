Да, делать ремонт как самозанятый в Беларуси можно: малярные, штукатурные, отделочные работы, полы, потолки, двери и окна прямо названы в перечне видов деятельности для налога на профессиональный доход (НПД). Но есть два важных ограничения: работать можно только по заказам граждан, а не компаний, и не все виды ремонта входят в перечень — электромонтажа и сантехники там нет. Разбираем, какие работы разрешены, сколько платить налог и как находить заказы без посредников.

Коротко: что нужно знать самозанятому на ремонте

Можно: отделка, покраска, штукатурка, укладка полов и плитки на стены, монтаж потолков, установка дверей и окон, столярные работы, печи и камины, покраска кровли, тротуарная плитка, мелкий монтаж в квартире.

отделка, покраска, штукатурка, укладка полов и плитки на стены, монтаж потолков, установка дверей и окон, столярные работы, печи и камины, покраска кровли, тротуарная плитка, мелкий монтаж в квартире. Нельзя: электромонтаж, сантехника, строительство домов — этих работ нет в перечне.

электромонтаж, сантехника, строительство домов — этих работ нет в перечне. Заказчики: только физлица для личных нужд. Работать на строительную компанию или ИП как самозанятый нельзя.

только физлица для личных нужд. Работать на строительную компанию или ИП как самозанятый нельзя. Налог: НПД 10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года.

НПД 10% с дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. Лично: нанимать помощников нельзя, но можно работать вместе с другими самозанятыми, если каждый оформляет свою часть работ.

Если вы ещё не оформлены, начните с гайда как стать самозанятым в Беларуси.

Какие ремонтные работы разрешены самозанятому

В перечне видов деятельности для НПД ремонт разбит на отдельные пункты. Каждый сформулирован как работа «по заказам потребителей»:

малярные и стекольные работы — покраска стен и потолков, поклейка обоев, остекление;

штукатурные работы;

прочие отделочные работы;

столярные и плотницкие работы;

установка (монтаж) потолков — натяжных, подвесных, из гипсокартона;

устройство покрытий пола и облицовка стен — ламинат, паркет, линолеум, плитка;

установка и ремонт дверей и окон;

кладка и ремонт печей и каминов;

очистка и покраска кровли;

укладка тротуарной плитки;

установка и крепление в квартире предметов интерьера и бытовых изделий — полок, карнизов, зеркал;

ремонт и перетяжка мебели, сборка мебели.

Для этих работ по заказам граждан лицензия не нужна. Если вы делаете ремонт «под ключ», проверьте, чтобы каждый этап попадал в один из пунктов.

Чего самозанятый на ремонте делать не может

Электромонтаж и сантехника. Прокладка проводки, замена щитка, разводка труб, установка водонагревателя не входят в перечень НПД. Для таких работ нужен ИП или отдельный специалист с нужным статусом. Если клиент хочет ремонт «под ключ», честно скажите, какую часть работ сделаете вы, а какую — другой мастер.

Строительство. Возведение домов, бань, пристроек и фундаментов — это не отделочные работы, самозанятым их делать нельзя.

Работа на организации. Формулировка «по заказам потребителей» означает, что заказчик — гражданин, который делает ремонт для себя. Строительная компания, застройщик или ИП не могут оформить с вами договор на отделочные работы как с самозанятым. Если хотите работать субподрядчиком, нужен ИП.

Наём работников. Самозанятый работает лично. Бригадой можно работать, только если каждый участник сам зарегистрирован как плательщик НПД и получает оплату за свою часть работ.

Материалы: кто покупает и как оформить

Самый безопасный вариант — работать из материалов заказчика. Вы составляете список, клиент покупает сам или оплачивает материалы напрямую в магазине.

Если материалы закупаете вы, фиксируйте в договоре или смете, что это расходы заказчика и он компенсирует их по чекам. Перепродавать стройматериалы клиенту с наценкой нельзя: торговля не входит в перечень НПД.

Сколько налога платит самозанятый на ремонте

Ставка НПД — 10% с дохода от физлиц. Взносы в ФСЗН уже включены в эту сумму, отдельно ничего платить не нужно.

Пример. Отделочник за месяц сделал два заказа: покраска стен в квартире за 900 руб. и укладка ламината за 1400 руб. Доход — 2300 руб., налог — 230 руб.

Пример в месяц без заказов. Зимой объектов нет, дохода 0 руб. С 1 июля 2026 года всё равно нужно заплатить минимальный налог 45 руб.

Как это работает:

Получили оплату или аванс — сразу формируете чек в приложении «Профдоход». За чек, сформированный не вовремя, применяется ставка 20%. Если клиент компенсирует материалы, в договоре их лучше выделить отдельно от стоимости работ. Налог за месяц платите до 22 числа следующего месяца — сумму считает приложение.

Все ставки и изменения 2026 года — в статье налоги для самозанятых в Беларуси.

Самозанятость или ИП: что выбрать мастеру по ремонту

Самозанятость подходит, если вы работаете один (или вместе с другими самозанятыми), делаете отделку для частных клиентов и не берётесь за электрику и сантехнику.

вы работаете один (или вместе с другими самозанятыми), делаете отделку для частных клиентов и не берётесь за электрику и сантехнику. ИП нужен, если хотите брать заказы у компаний и застройщиков, собираете бригаду с наёмными работниками, делаете ремонт «под ключ» с электромонтажом и сантехникой или продаёте материалы.

Подробное сравнение — в статье самозанятый или ИП в Беларуси в 2026 году.

Договор, смета и предоплата

С частным клиентом лучше заключать письменный договор, даже на небольшой объём. В нём укажите:

перечень работ и их стоимость — отдельно от материалов;

сроки и порядок приёмки;

размер аванса и когда он вносится;

гарантию на работы.

Аванс защищает вас от отказа клиента в последний момент. Принимать его удобно онлайн: самозанятые могут подключить ЕРИП и E-POS без расчётного счёта, а клиент оплатит по ссылке или QR-коду. Все способы — в гайде как самозанятому принять оплату онлайн.

Где искать заказы

Большинство мастеров начинают с сарафанного радио, Kufar и групп в соцсетях. Но лучше всего продаёт ремонт портфолио: фото «до» и «после» убеждают сильнее любых обещаний.

Минимальный сайт мастера по ремонту — одна страница, на которой есть:

услуги и цены — за квадратный метр или за вид работ;

— за квадратный метр или за вид работ; портфолио с фото «до» и «после»;

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Частые вопросы

Может ли самозанятый делать ремонт квартир?

Да, если это отделочные работы: покраска, штукатурка, обои, полы, плитка на стены, потолки, двери и окна. Все они есть в перечне НПД. Электромонтаж и сантехника в перечень не входят.

Может ли самозанятый работать на строительную компанию?

Нет. Ремонтные и отделочные работы в перечне НПД разрешены только «по заказам потребителей» — то есть граждан, которые делают ремонт для себя. Для работы с организациями нужен ИП.

Может ли самозанятый делать электрику и сантехнику?

Нет, этих работ нет в перечне видов деятельности для НПД. Для них нужна регистрация ИП.

Можно ли самозанятым работать бригадой?

Нанимать работников самозанятый не может. Работать вместе можно, если каждый участник сам зарегистрирован как плательщик НПД и получает оплату от клиента за свою часть работ.

Сколько налог платит самозанятый отделочник?

10% от дохода, но не меньше 45 руб. в месяц с 1 июля 2026 года. При доходе 2300 руб. в месяц налог составит 230 руб.

Может ли самозанятый покупать материалы для клиента?

Может, но только как расходы заказчика: выделите их в договоре отдельно и передайте клиенту чеки. Продавать материалы с наценкой нельзя — торговля не входит в перечень НПД.

Итог

Самозанятость подходит мастеру по отделке, который работает с частными клиентами: налог 10% с минимумом 45 руб. в месяц, регистрация в приложении, никаких бухгалтеров. Границы простые: только граждане как заказчики, без электрики, сантехники и наёмных работников. А чтобы клиенты находили вас сами и вносили аванс онлайн, соберите сайт с портфолио и формой заявки на 🌱kvitly — бесплатно и без программиста.