Сколько стоит интернет-магазин

Попробуйте ввести в поисковую строку запрос «Сколько стоит создать интернет магазин» и вы увидите десятки разных объявлений. Стартовая стоимость, как правило, колеблется в районе 300$. В действительности создание продающего интернет-магазина у подрядчика обойдется в 3000-4000$. Ну а если создавать интернет-магазин на конструкторе, таком как Старонка, то максимальная стоимость будет всего 310,80 BYN. И это с максимальным функционалом! В этой статье мы попробуем разобраться откуда появилась такая разница и почему некоторые владельцы ресурсов вкладывают в них десятки тысяч долларов. Мы рассмотрим сразу несколько вариантов: сборку сайта на заказ и работу в конструкторе. Статья подойдет для тех, кто хочет вникнуть во все детали и понять как различные варианты сборки и дизайна влияют на конечную стоимость.

Почему так дорого?

Вспомните любой офлайн магазин, для его открытия потребуется арендовать помещение, склад, наладить логистику, сделать ремонт и закупить оборудование, нанять персонал, а также заказать вывеску и рекламу. Такой магазин аналогичен интернет-магазину и статьи расходов будут схожими: помещением послужит хостинг, доменное имя и логотип станут вывеской, витрина с полками это карточки товаров и интерфейс, а вместо переучета можно использовать Google Analytics и Яндекс.Метрику.

Если вы планируете продавать небольшое количество товаров, то достаточно купить киоск или арендовать небольшое помещение. В этом случае на сайт уйдет около 300$. Однако если в офлайне предполагается крупный и серьезный магазин, то придется потратить на создание ресурса гораздо больше средств.

Помните, в офлайн магазин придут только покупатели из вашего города или региона. А продавать через интернет можно по всему миру. Так может ли такой ресурс стоить дешево? Расходы при создании интернет магазина в основном складываются из цены дизайна и разработки.

Стоимость дизайна

Ниже мы приведем самые распространенные факторы, влияющие на стоимость ресурса в категории дизайна (UX/UI):

1. Неповторимое оформление или шаблонный дизайн.

Индивидуальный дизайн включает в себя детальную проработку визуального оформления интернет-магазина с учетом всех особенностей компании. Он помогает максимально показать и раскрыть уникальность бренда. Самый дорогой вариант индивидуальной разработки позволяет реализовать любую идею без каких-либо ограничений. Такой дизайн подойдет довольно крупным площадкам, которые находятся на e-commerce рынке не один год и имеют четкий план развития на 5 лет.

включает в себя детальную проработку визуального оформления интернет-магазина с учетом всех особенностей компании. Он помогает максимально показать и раскрыть уникальность бренда. Самый дорогой вариант индивидуальной разработки позволяет реализовать любую идею без каких-либо ограничений. Такой дизайн подойдет довольно крупным площадкам, которые находятся на e-commerce рынке не один год и имеют четкий план развития на 5 лет. Шаблон — это готовый «скелет» сайта с определенным набором функций и страниц. В нем изменяется цветовая палитра, фотографии, шрифты, логотип и иконки в соответствии со стилистикой магазина. Такой вариант на порядок дешевле за счет экономии на разработке ресурса, однако ограничен рамками шаблона. Он подойдет владельцам малого и среднего бизнеса у которых появилась необходимость заявить о себе в онлайн-пространстве.

— это готовый «скелет» сайта с определенным набором функций и страниц. В нем изменяется цветовая палитра, фотографии, шрифты, логотип и иконки в соответствии со стилистикой магазина. Такой вариант на порядок дешевле за счет экономии на разработке ресурса, однако ограничен рамками шаблона. Он подойдет владельцам малого и среднего бизнеса у которых появилась необходимость заявить о себе в онлайн-пространстве. Авторское готовое решение легко станет компромиссом между шаблоном и индивидуальным дизайном. От готового шаблона такой вариант отличается уникальностью, ведь в разработке оформления задействуется дизайн-студия. В основу интернет-магазина ляжет авторское решение студии, проверенное годами на практике. В нем не будет лишних функций и элементов, что упрощает работу сайта, а также позволяет в будущем масштабировать бизнес.

2. Четкость и доступность технического задания.

Перед сотрудничеством с агентством необходимо собрать всю возможную информацию о вашем бизнесе. Предоставить данные о целевой аудитории, конкурентах, планах развития, обрисовать общую концепцию и видение интернет-магазина. Отсутствие подробных данных напрямую влияет на конечную стоимость услуг. Ведь специалистам агентства придется потратить силы и время на изучение ниши. Причем высокая стоимость не всегда обоснована. Поэтому, заполняя бриф, максимально подробно передайте информацию о компании, ее целях, потребностях.

3. Наличие фирменного стиля.

Наличие фирменного стиля и брендбука у компании значительно сэкономит время дизайнера на поиски подходящего решения, а это приведет к снижению конечной стоимости. Также этому поспособствует заранее выбранная цветовая палитра и четкое понимание того, какой эмоциональный посыл должен нести интернет-магазин. С помощью полученной информации дизайнер потратит на оформление страницы не 40 часов, а 20.

Важно понимать, что существуют графические элементы, увеличивающие цену заказа: оригинальные иконки, ретушь фотографий, проработка анимации, добавление новых шрифтов, разработка выпадающих списков и нестандартная механика. Стоимость растет поскольку на этапе верстки страниц на интеграцию таких элементов уйдет значительно больше времени.

4. Экспертность.

Благодаря высокому уровню экспертизы в собственном деле, легко четко сформулировать запросы, передать дизайнеру свои пожелания и ожидания. И чем детальнее все будет описано, тем меньший бюджет потребуется.

Если вы уже какое-то время работаете с сервисами аналитики, то вам не составит труда передать все данные экспертам. Тем самым сократится их время работы, которое могло уйти на сбор и анализ данных. Поэтому заранее постарайтесь позаботиться о необходимой информации: обратная связь от клиентов, тепловые карты, грамотная настройка Google Tag Manager. Нередко такие элементарные элементы не добавляются на сайт интернет-магазина или они неправильно настроены. Важно все проверить и настроить правильно заранее, чтобы в будущем не возникало сюрпризов.

Что входит в стоимость разработки интернет-магазина

На стоимость разработки интернет-магазина влияют:

Используемая технология

Необходимый функционал

Иные затраты

Технология разработки

Сделать интернет-магазин можно с помощью нескольких инструментов:

С помощью разработки на CMS системе

С помощью разработки на Framework

CMS предоставляет практически готовый продукт, который представлен в виде шаблона сайта. Его можно редактировать и наполнять своим контентом без знаний программирования. Такой вариант отлично подойдет для создания интернет-магазина со стандартными требованиями и функционалом. Стоимость создания ресурса будет варьироваться в зависимости от выбранной конфигурации CMS и времязатрат разработчика.

Framework — это своего рода набор библиотек, служащих инструментами при создании интернет-магазина. Такой вариант подойдет для создания ресурса со специфическими товарами или функционалом, для внедрения индивидуальной системы учета.

Функционал

Также одним из ключевых моментов, формирующих стоимость создания интернет-магазина, является его функционал. Ниже мы перечислим самые распространенные запросы и способы их решения, увеличивающие конечную стоимость.

Многоязычность

Создание одноязычного ресурса не вызовет больших затруднений и дополнительных затрат. А вот внедрение дополнительных языков потребует поиска квалифицированного переводчика, что повысит общий чек. Занимательно, но основные расходы приходятся именно на добавление второго языка. Последующие языки уже не вызывают особых трудностей.

Интеграции с другими сервисами

Количество интеграций и их качество напрямую влияют на стоимость создания сайта. Так, если компания хочет использовать решение, которого еще нет на рынке, стоит понимать — урегулирование этой проблемы потребует дополнительных финансов. То же самое относится и к желанию использовать устаревшие системы, у которых нет готовых библиотек для подключения к ресурсу.

SEO

Обратите внимание на инструменты для продвижения SEO. Чем они эффективнее и глобальнее, тем больше уйдет времени на их внедрение и тем выше окажется цена интернет-магазина. К примеру, внедрение специального SEO-фильтра, облегчающего процесс продвижения, однозначно потребует дополнительных вложений. Однако в будущем он значительно сэкономит бюджет на продвижении.

Программы лояльности

Если в планах на будущие предусмотрено создание сложных программ лояльности, то приготовьтесь потратиться. Чем интереснее и сложнее механизм получения скидок, тем больше потребуется времени на его создание.

Иные затраты

Хостинг

Хостинг — это своего рода облачное хранилище, где будет размещаться интернет-магазин. Стоимость хостинга напрямую зависит от размера ресурса и необходимого места под него. Средняя стоимость хостинга 20-30 $ за год.

Домен

Доменное имя служит адресом для вашего сайта. За использование любого адреса придется оплатить подписку. Обычно он покупается на год и в дальнейшем продлевается. Выгоднее всего покупать доменные имена второго уровня: адрес.ru. Окончание адреса будет зависеть от региона в котором вы работаете.

Системы учета

Дополнительная доработка функционала для сбора данных потребует отдельных вложений. К примеру, стандартная 1C программа умеет загружать только цены товаров, а вам необходимо получать данные и об остатках товара. Следовательно, надо нанять разработчика, который улучшит возможности 1C.

Заключение

Стоимость создания интернет-магазина складывается из стоимости создания сайта, количества задействованных сотрудников, количеством часов, потраченных каждым из них, и почасовой ценой работы каждого отдельного работника. Поэтому если все суммировать, то окончательная цифра шокирует. Чтобы создать качественный интернет-магазин с небольшим бюджетом на старте однозначно стоит рассмотреть варианты с конструкторами сайтов или CMS-систему.