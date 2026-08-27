WebWave to jeden z najpopularniejszych kreatorów stron w Polsce — i dla wielu firm w zupełności wystarcza. Ale kiedy biznes rośnie i do strony dochodzą sklep, baza klientów czy marketing, w pewnym momencie zaczynasz szukać alternatywy dla WebWave. W tym artykule pokazujemy, za co warto cenić WebWave, po jakich sygnałach poznasz, że z niego wyrastasz, i dlaczego 🌱kvitly bywa naturalnym kolejnym krokiem

Krótka odpowiedź: czy warto szukać alternatywy dla WebWave?

Jeśli potrzebujesz wyłącznie prostej, ładnej wizytówki lub portfolio z polskim wsparciem — WebWave nadal jest dobrym wyborem i nie musisz nic zmieniać. Alternatywy warto poszukać wtedy, gdy do strony dochodzą kolejne potrzeby: sklep, płatności online, baza klientów (CRM), e-mail marketing albo treści tworzone przez AI. Zamiast doklejać osobne narzędzia i płacić za każde z osobna, prościej wybrać platformę, która ma to wszystko w jednym miejscu — i tu wchodzi 🌱kvitly.

Za co użytkownicy cenią WebWave

Zacznijmy uczciwie — WebWave ma konkretne atuty, zwłaszcza jeśli zależy Ci na pełnej kontroli nad wyglądem strony:

Precyzyjny edytor „przeciągnij i upuść” — układ ustawiasz co do jednego piksela, w osobnych widokach dla komputera, tabletu i telefonu.

— układ ustawiasz co do jednego piksela, w osobnych widokach dla komputera, tabletu i telefonu. Wsparcie po polsku — czat z konsultantem dostępny od 8:00 do 20:00, co w tej kategorii narzędzi jest rzadkością.

— czat z konsultantem dostępny od 8:00 do 20:00, co w tej kategorii narzędzi jest rzadkością. Darmowy plan testowy i domena — przy planie rocznym dostajesz domenę .pl na rok za darmo.

— przy planie rocznym dostajesz domenę .pl na rok za darmo. Sprawdzona marka — polska platforma działająca od 2012 roku, z oceną 4,8/5 na TrustPilot.

— polska platforma działająca od 2012 roku, z oceną 4,8/5 na TrustPilot. Kreator AI — generuje kompletną, responsywną stronę z krótkiego opisu w około 3 minuty.

To realne zalety. Dlatego alternatywy zwykle nie szuka się dlatego, że WebWave jest zły — tylko dlatego, że potrzeba wychodzi poza samą stronę.

Po czym poznasz, że wyrastasz z WebWave

Oto najczęstsze sygnały, że jeden kreator stron przestaje wystarczać:

Chcesz sprzedawać online — pełny sklep w WebWave jest dopiero w najdroższym planie Business (65 zł/mies.).

— pełny sklep w WebWave jest dopiero w najdroższym planie Business (65 zł/mies.). Zbierasz kontakty klientów — ale nie masz gdzie nimi zarządzać, bo WebWave nie ma wbudowanego CRM.

— ale nie masz gdzie nimi zarządzać, bo WebWave nie ma wbudowanego CRM. Prowadzisz marketing w kilku miejscach — posty, reklamy i mailing robisz w osobnych narzędziach i płacisz za każde z osobna.

— posty, reklamy i mailing robisz w osobnych narzędziach i płacisz za każde z osobna. Chcesz, żeby AI realnie pomagała — w WebWave kończy się ona na wygenerowaniu strony i tekstów, nie wspiera prowadzenia biznesu.

Jeśli kiwasz głową przy dwóch–trzech punktach, prawdopodobnie płacisz już za kilka narzędzi naraz. To najczęstszy moment, w którym warto rozejrzeć się za rozwiązaniem all-in-one.

🌱kvitly jako alternatywa dla WebWave

🌱kvitly to nie kolejny kreator stron z doklejonym AI, lecz platforma do prowadzenia całego biznesu online: strona, sklep, płatności, CRM i e-mail marketing w jednym miejscu, spięte wspólną AI.

Strona z AI w około minutę — na podstawie opisu biznesu, od razu zoptymalizowana pod SEO.

— na podstawie opisu biznesu, od razu zoptymalizowana pod SEO. Wbudowany sklep i płatności — sprzedajesz online bez przeskakiwania na najwyższy plan.

— sprzedajesz online bez przeskakiwania na najwyższy plan. CRM od planu Rozwój — kontakty i zamówienia klientów w jednym panelu.

— kontakty i zamówienia klientów w jednym panelu. AI poza stroną (plan Rozkwit) — posty do social mediów, teksty reklam i opisy produktów oraz asystent biznesowy.

— posty do social mediów, teksty reklam i opisy produktów oraz asystent biznesowy. Po polsku i bez ryzyka — interfejs i asystent AI po polsku, 14 dni próby bez podawania karty.

— interfejs i asystent AI po polsku, 14 dni próby bez podawania karty. Przejrzysty cennik — plan Początek za 0 zł (1 strona, do 50 produktów), Rozwój 7 €/mies., Rozkwit 15 €/mies.

WebWave vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie

Najważniejsze różnice w jednym miejscu:

Punkt wyjścia — WebWave to kreator stron; 🌱kvitly to platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing).

— WebWave to kreator stron; 🌱kvitly to platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing). Sklep online — WebWave: pełny dopiero w planie Business (65 zł/mies.); 🌱kvitly: dostępny już w niższych planach, do 50 produktów nawet w darmowym.

— WebWave: pełny dopiero w planie Business (65 zł/mies.); 🌱kvitly: dostępny już w niższych planach, do 50 produktów nawet w darmowym. CRM — WebWave: brak wbudowanego; 🌱kvitly: wbudowany od planu Rozwój.

— WebWave: brak wbudowanego; 🌱kvitly: wbudowany od planu Rozwój. Zakres AI — WebWave: generuje stronę i teksty; 🌱kvitly: strona, marketing i asystent biznesowy.

— WebWave: generuje stronę i teksty; 🌱kvitly: strona, marketing i asystent biznesowy. Cena wejścia — WebWave: plan darmowy, płatne od 33 zł/mies.; 🌱kvitly: plan darmowy z własnym sklepem, płatne od 7 €/mies.

— WebWave: plan darmowy, płatne od 33 zł/mies.; 🌱kvitly: plan darmowy z własnym sklepem, płatne od 7 €/mies. Wsparcie po polsku — WebWave: czat 8:00–20:00; 🌱kvitly: interfejs i asystent AI po polsku oraz wsparcie zespołu.

— WebWave: czat 8:00–20:00; 🌱kvitly: interfejs i asystent AI po polsku oraz wsparcie zespołu. Najlepsze dla — WebWave: wizytówka lub portfolio z pełną kontrolą nad designem; 🌱kvitly: firma, która oprócz strony chce sprzedawać i zarządzać klientami w jednym miejscu.

Jak przejść z WebWave na 🌱kvitly krok po kroku

Migracja jest prostsza, niż się wydaje. Wystarczy pięć kroków:

1. Załóż darmowe konto w 🌱kvitly i wygeneruj stronę z AI na podstawie opisu biznesu (około minuty).

2. Przenieś treści i zdjęcia z obecnej strony — skopiuj najważniejsze sekcje i teksty.

3. Podłącz własną domenę — jeśli masz .pl z WebWave, skieruj ją na nową stronę w 🌱kvitly.

4. Dodaj sklep, płatności i formularze kontaktu — w tym samym panelu, bez osobnych narzędzi.

5. Ustaw przekierowania 301 ze starych adresów, żeby zachować pozycje w Google.

Najczęstsze pytania

Czy 🌱kvitly jest tańsze niż WebWave?

To zależy od zakresu funkcji. Plan darmowy 🌱kvitly obejmuje stronę i sklep do 50 produktów, a płatne zaczynają się od 7 €/mies. W WebWave płatne plany startują od 33 zł/mies., a pełny sklep jest dopiero za 65 zł/mies. Przy sprzedaży online i CRM 🌱kvitly zwykle wypada korzystniej, bo nie dokupujesz osobnych narzędzi.

Czy przeniosę stronę z WebWave do 🌱kvitly automatycznie?

Nie ma automatycznego importu między platformami. Stronę budujesz od nowa — AI robi szkic w około minutę — a treści i zdjęcia przenosisz ręcznie. To dobra okazja, żeby przy okazji odświeżyć stronę.

Czy 🌱kvitly ma wsparcie po polsku?

Tak. Interfejs i asystent AI działają po polsku, dostępne jest też wsparcie zespołu.

Czy WebWave jest zły?

Nie. WebWave to solidny kreator, szczególnie do wizytówek i portfolio z pełną kontrolą nad wyglądem. Alternatywy szukasz zwykle nie dlatego, że coś jest złe, lecz dlatego, że potrzebujesz więcej niż samej strony.

Czy muszę podawać kartę, żeby przetestować 🌱kvitly?

Nie. 14-dniowy okres próbny nie wymaga podania karty płatniczej.

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Jeśli szukasz alternatywy dla WebWave, która łączy stronę z AI, sklep, CRM i marketing w jednym koszcie, wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez podawania karty płatniczej.