В своей практике многие сталкиваются с трудностями, пытаясь сформировать постоянную базу клиентов. Из-за этого компания не получает желаемый доход. Ведь одно дело, когда клиент пришел и ушел, а другое дело, когда он с вами сотрудничает не один год. Это помогает повысить лояльность и найти новых постоянных заказчиков с помощью «сарафанного радио». В этой статье мы рассказываем о способах поиска клиентов для начинающих юристов и пути перехода на другую ступень взаимоотношений с целевой аудиторией.

Как рекламировать юридические услуги в интернете

Одним из самых эффективных способов продвижения в интернете является комплексная реклама. В нее входит таргетированная реклама, реклама в социальных сетях, а также контекстная реклама Начиная продумывать способы завоевания рынка, стоит понимать — способы продвижения могут быть как платными, так и бесплатными. А чтобы правильно создать рекламную кампанию, выделите для себя несколько важных пунктов:

Самые главные виды услуг, которые вы предоставляете. Именно на них будет сделан основной акцент в продвижении. Лучше всего выбрать что-то пользующееся спросом. Хорошо подумайте, с какими проблемами чаще всего приходят к вам клиенты. По каким вопросам им требуется консультация.

Обозначьте геолокацию. Это поможет выйти именно на тех пользователей, которые находятся в вашем районе. К примеру, настраивая рекламную кампанию, ориентируйтесь на аудиторию находящуюся относительно недалеко от офиса. А если вы оказываете услуги в интернете, то можно охватить и всю страну.

Определите целевую аудиторию. Обратите внимание на людей с которыми вы работаете: с физическими лицами или с малыми и средними компаниями. Стоит отметить, что юристам не рекомендуется нацеливать рекламу на крупный бизнес, так как в штате таких компаний обычно есть свои специалисты. Кроме того, учитывая специфику работы, не стоит делить аудиторию по возрасту, полу, и доходу. Подобное пригодится только в том случае, если услуги оказываются по узконаправленным запросам.

Бесплатные способы поиска клиентов

В этом пункте собрано несколько бесплатных способов продвижения. Они отлично подойдут тем, у кого нет бюджета на рекламу или стартового капитала:

Подача бесплатного объявления. Для привлечения новых клиентов можно рекламировать отдельные услуги: консультации, подготовка и заполнение заявлений. Стоит отметить, подача объявлений хорошо работает только с отдельными видами услуг, она не подойдет для продвижения фирмы. На этот метод стоит выделить свободное время. Поскольку оно понадобится для обновления поста. Без этого объявление опустится в поисковой выдаче.

Помимо открытой рекламы, в продвижении поможет создание личного сайта. Также, адрес организации или фирмы обязательно надо отметить в онлайн-картах. Рекомендуем зарегистрироваться в сервисе Google Мой Бизнес. Там можно указать подробную информацию о компании, создать карточку для поисковика Google и публиковать полезные статьи. Дополнительно, занесите организацию в бизнес-каталоги.

Платные способы продвижения

Бесплатные методы продвижения хорошо работают в долгосрочной перспективе. Целенаправленно выбирая их, сразу стоит понимать, что результат появится через пол года, а иногда даже только через год. Если прорекламирвать услуги юриста надо здесь и сейчас — потребуются вложения. Перечисленные ниже способы помогут сформировать личный бренд и начать получать заказы в течении пары недель:

Создание сайта-визитки + запуск контекстной рекламы. При условии, что бюджет не очень большой, разработка лендинга отлично поможет. На сайте достаточно разместить информацию о фирме, данные об услугах, фотографии необходимых документов, добавить кнопку для получения заявок и запустить на сайт рекламу. Контекстную рекламу легко настроить самостоятельно. Кроме того, поддержка Яндекс бесплатно поможет настроить кампанию.

Наружная реклама

Один из самых быстрых способов найти потенциальных клиентов — реклама возле офиса. В нее входит любые наружные объявления:

Вывеска. Ее стоит разместить перед самим офисом или на входе в здание. На баннере следует написать название фирмы и разместить логотип. Над дизайном стоит серьезно задуматься. Вывеска должна сразу привлекать внимание и при этом оставлять о фирме хорошее впечатление. Деловой стиль, сдержанные тона для заднего фона отлично подойдут.

Сарафанное радио

Начинающие юристы нередко оказывают услуги своим знакомым. Таким образом они получают новых клиентов по рекомендации. Это весьма хороший способ продвижения, но такая аудитория часто рассчитывает на получение скидок или приятных бонусов. По итогу, вы либо работаете просто ради расширения клиентской базы, либо зарабатываете головную боль. Отказываться от таких заказчиков не стоит, ведь они легко прорекламируют фирму. Однако к выбору клиентов надо подходить с умом.

Помимо этого, найти новых клиентов можно схожим методом, но ориентируясь совсем на другую аудиторию. Примите участие в социальных программах или тематических форумах. Достаточно будет оказать консультацию по вопросам и оставить свои контактные данные. Таким образом вы заинтересуете людей и сформируете о себе определенное мнение как о специалисте. Участники сохранят телефон и вспомнят о вас в нужный момент. Более того, охотно порекомендуют своим коллегам или родным.

Как сделать клиента постоянным

Современные реалии диктуют свои правила оказания услуг. Чтобы завоевать клиента, не достаточно хорошего выполнения своей работы, требуется постоянное взаимодействие с людьми. В него входит: хороший сервис, быстрые ответы в мессенджерах, качественная работа и интересные предложения. Специально для небольших и средних компаний создайте свои пакеты услуг, а для частных лиц сделайте выгодные предложения:

Круглосуточная юридическая консультация. Это предложение нацелено на первичную консультацию и вовлечение клиента. Если у вас не так много времени, чтобы разбираться со всеми сообщениями, выделите специалиста для этой работы. Также, можно добавить на личный сайт чат-бот, отвечающий на самые распространенные вопросы.

Коммерческое партнерство и ассоциации

Для поиска новых клиентов стоит начать сотрудничать с другими организациями: с коллегами, небольшими строительными компаниями, фирмами по продаже недвижимости и другими. Во всех случаях можно помочь с оформлением документов, составлением договоров, актов и получением разрешений от ЖЭСа. Договариваясь о сотрудничестве, заранее познакомьтесь с людьми, узнайте больше информации о компаниях и их репутации. Это поможет быть уверенными в своем выборе.

Почему клиенты уходят?

Выше мы подробно рассказали где и как юрист сможет найти потенциальных клиентов. Стоит отметить, что найти людей не так сложно как удержать их. В большинстве ситуаций, при неправильном взаимодействии с человеком, он от вас уйдет. Более того, получив негативный опыт, клиент не станет рекомендовать юридическую фирму своим близким. Ниже перечислены ключевые моменты, из-за которых вы можете потерять заказчиков. Зная эти пункты, легко поменять формат взаимодействия и улучшить свой сервис.

Не отвечаете на звонки

К сожалению, юрист не всегда может сиюсекундно ответить на входящий звонок. Возможно, вы где-то на заседании в суде, возможно, у вас личная встреча с другим клиентом, а возможно, человек набрал в нерабочее время. В такой ситуации сразу возникают мысли об игнорировании. Следовательно, с большой долей вероятности, вместо вас перезвонят конкуренту. Так теряются люди, которые могли бы стать постоянными клиентами.

С этой проблемой легко бороться. Достаточно установить IP-телефонию и связать ее с CRM-системой. Назначьте несколько ответственных людей с высоким уровнем квалификации для ответа на звонки. Они смогут быстро реагировать и оставлять все данные в карточке клиента. Кроме того, все разговоры будут записаны. Значит, как только юрист освободится, он уделит должное внимание вопросу.

Неправильное общение с клиентом

Хороший юрист — не всегда отличный психолог. Чтобы найти правильных подход к человеку, лучше всего ознакомиться с парой статей, посвященных клиентскому сервису. Многие компании прописывают скрипты для своих сотрудников. Тогда те отлично понимают, что и в каком порядке говорить. Однако у такого метода работы есть свои минусы. Сталкиваясь со скриптом, человеку кажется, что от него открещиваются и желание помочь не искреннее. Поэтому лучше всего сочетать определенную схему работы с импровизацией.

Недостаточное внимание

Клиенту необходимо уделять внимание на протяжении всего времени работы с ним. Не теряйте контакт с человеком: перезвоните в назначенное время, присылайте электронные письма и полезные материалы, напоминайте о дате оплаты услуг, уточните не желает ли он оставить отзыв, пишите SMS-сообщения с утонением даты и времени встречи и поздравляйте с праздниками. Это позволит понять клиенту, что для вас важна не только оплата — вы искренне заинтересованы в решении его проблемы.

Заключение

Выбирая способ продвижения для юриста, в первую очередь стоит ориентироваться на месторасположение. Для крупного города или столицы однозначно надо создать личный сайт с описанием услуг. Не менее эффективным станет реклама в метро и указатели с растяжками. В маленьком региональном городе лучше всего сработает стандартная реклама в сочетании с рекомендациями: визитки, объявления в лифтах, плюс социальные сети. И не менее важно постараться не просто найти клиента, но и удержать его качественным сервисом и поддержкой!

