Как продавать в Instagram и Telegram в Беларуси: легально, с оплатой и без хлопот
Наталия Усова для раздела Академия
Instagram и Telegram давно стали витринами для небольшого бизнеса: через них продают мастера, дизайнеры, магазины одежды и хендмейда. Но в Беларуси есть свои правила — чтобы продавать легально и принимать оплату, нужен статус и настроенный приём платежей. В этой статье разберём, как продавать в соцсетях в Беларуси по закону, как получать деньги от клиентов и как не терять заказы в переписке.
Можно ли легально продавать через Instagram и Telegram в Беларуси
Да. Соцсети — это просто канал продаж, а вести деятельность нужно легально. В Беларуси для этого есть два основных статуса:
- самозанятость (НПД) — если вы оказываете услуги или продаёте собственные работы (хендмейд, фото, дизайн, репетиторство);
- ИП — если перепродаёте товары, нанимаете сотрудников или ведёте деятельность вне перечня самозанятых.
Не уверены, что выбрать? Мы уже сравнили оба статуса в статье Самозанятый или ИП в Беларуси.
Шаг 1. Оформите статус
Прежде чем брать оплату, легализуйтесь. Самозанятость оформляется за несколько минут в приложении МНС «Профдоход», без деклараций и визитов в налоговую. ИП регистрируется через ЕГР с уплатой госпошлины. От статуса зависит, какие товары и услуги вы вправе продавать и как платите налог.
Шаг 2. Настройте приём оплаты
Просить перевод «на карту» — не всегда удобно и не всегда законно. Лучше настроить приём безналичной оплаты:
- Платёжная ссылка. Формируете ссылку на сумму и отправляете клиенту прямо в директ или чат — он оплачивает через своё банковское приложение.
- QR-код. Размещаете в шапке профиля или в посте — клиент сканирует и платит.
- ЕРИП через E-POS. Привычный белорусам способ, подключается без кассы и терминала.
Как всё это настроить пошагово — в гайде Как самозанятому принять оплату онлайн в Беларуси. Там же про комиссии, ЕРИП, E-POS и bePaid.
Шаг 3. Оформите профиль как витрину
Клиент должен за пару секунд понять, что вы продаёте, сколько это стоит и как заказать. Что помогает:
- понятная шапка профиля с оффером и городом;
- актуальное с ценами, доставкой и отзывами;
- посты с ценой в подписи — не заставляйте клиента писать «сколько?» в директ.
Подробнее об оформлении — в статьях Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram и 5 ошибок при оформлении бизнес-аккаунта.
Шаг 4. Превратите переписку в заказ
Главная проблема продаж в соцсетях — заказы теряются в переписке: клиент спрашивает цену, не получает быстрый ответ и уходит. Решение — простая страница-витрина, куда вы ведёте из профиля: там сразу видны услуги, цены, можно оформить заказ, записаться и оплатить онлайн.
Собрать такую страницу можно за вечер на 🌱kvitly — без программиста, с онлайн-оплатой и формой записи. Зачем самозанятому свой сайт, разобрали в статье Сайт для самозанятого в Беларуси.
Продажи в Telegram: канал, бот и оплата
Telegram удобен для повторных продаж и уведомлений. Что работает:
- канал или группа с витриной товаров и ценами;
- платёжная ссылка прямо в сообщении;
- уведомления о новых заказах, чтобы не пропустить клиента.
Например, оповещения о заказах можно получать прямо в Telegram — как это настроить, показали в статье Оповещения о заказах в Telegram.
Доставка и чеки
Два момента, о которых часто забывают:
- Чек. Плательщики НПД формируют чек в приложении «Профдоход» сразу при получении оплаты — с 1 января 2026 года за несвоевременный чек применяется повышенная ставка 20%.
- Доставка. Продумайте способы: почта, курьер, пункты выдачи или самовывоз. Условия доставки лучше сразу указать в профиле и на странице заказа.
Частые ошибки
- продавать без оформленного статуса — риск штрафов;
- принимать переводы «на карту» без чека;
- не указывать цены — клиенты не любят спрашивать в директе;
- вести всё вручную в переписке, без витрины и оплаты онлайн.
Частые вопросы (FAQ)
Нужно ли оформлять статус, чтобы продавать в Instagram в Беларуси?
Да. Регулярные продажи — это деятельность, которую нужно вести легально: как самозанятый (свои услуги и работы) или как ИП (перепродажа товаров, наём сотрудников).
Как принимать оплату от клиентов из соцсетей?
Через платёжную ссылку, QR-код или ЕРИП (сервис E-POS) — без кассы и терминала. Деньги поступают на счёт в белорусском банке.
Нужен ли сайт, чтобы продавать в соцсетях?
Не обязательно, но простая страница-витрина с ценами и онлайн-оплатой сильно повышает конверсию и экономит время на переписку. Если принимаете оплату на сайте, его нужно зарегистрировать в БелГИЭ.
Можно ли продавать чужие товары как самозанятый?
Нет. Перепродажа чужих товаров самозанятым запрещена — для этого нужен ИП. Самозанятый продаёт только собственные работы и услуги.
Коротко
Чтобы продавать в Instagram и Telegram в Беларуси, оформите статус (самозанятость или ИП), настройте приём оплаты и не теряйте заказы в переписке — ведите клиента на страницу с ценами и онлайн-оплатой. Собрать такую витрину можно на 🌱kvitly за вечер, без программиста и с приёмом оплат под белорусские законы.
Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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