Instagram и Telegram давно стали витринами для небольшого бизнеса: через них продают мастера, дизайнеры, магазины одежды и хендмейда. Но в Беларуси есть свои правила — чтобы продавать легально и принимать оплату, нужен статус и настроенный приём платежей. В этой статье разберём, как продавать в соцсетях в Беларуси по закону, как получать деньги от клиентов и как не терять заказы в переписке.

Можно ли легально продавать через Instagram и Telegram в Беларуси

Да. Соцсети — это просто канал продаж, а вести деятельность нужно легально. В Беларуси для этого есть два основных статуса:

самозанятость (НПД) — если вы оказываете услуги или продаёте собственные работы (хендмейд, фото, дизайн, репетиторство);

ИП — если перепродаёте товары, нанимаете сотрудников или ведёте деятельность вне перечня самозанятых.

Не уверены, что выбрать? Мы уже сравнили оба статуса в статье Самозанятый или ИП в Беларуси.

Шаг 1. Оформите статус

Прежде чем брать оплату, легализуйтесь. Самозанятость оформляется за несколько минут в приложении МНС «Профдоход», без деклараций и визитов в налоговую. ИП регистрируется через ЕГР с уплатой госпошлины. От статуса зависит, какие товары и услуги вы вправе продавать и как платите налог.

Шаг 2. Настройте приём оплаты

Просить перевод «на карту» — не всегда удобно и не всегда законно. Лучше настроить приём безналичной оплаты:

Платёжная ссылка. Формируете ссылку на сумму и отправляете клиенту прямо в директ или чат — он оплачивает через своё банковское приложение.

Формируете ссылку на сумму и отправляете клиенту прямо в директ или чат — он оплачивает через своё банковское приложение. QR-код. Размещаете в шапке профиля или в посте — клиент сканирует и платит.

Размещаете в шапке профиля или в посте — клиент сканирует и платит. ЕРИП через E-POS. Привычный белорусам способ, подключается без кассы и терминала.

Как всё это настроить пошагово — в гайде Как самозанятому принять оплату онлайн в Беларуси. Там же про комиссии, ЕРИП, E-POS и bePaid.

Шаг 3. Оформите профиль как витрину

Клиент должен за пару секунд понять, что вы продаёте, сколько это стоит и как заказать. Что помогает:

понятная шапка профиля с оффером и городом;

актуальное с ценами, доставкой и отзывами;

посты с ценой в подписи — не заставляйте клиента писать «сколько?» в директ.

Подробнее об оформлении — в статьях Как сделать бизнес-аккаунт в Instagram и 5 ошибок при оформлении бизнес-аккаунта.

Шаг 4. Превратите переписку в заказ

Главная проблема продаж в соцсетях — заказы теряются в переписке: клиент спрашивает цену, не получает быстрый ответ и уходит. Решение — простая страница-витрина, куда вы ведёте из профиля: там сразу видны услуги, цены, можно оформить заказ, записаться и оплатить онлайн.

Собрать такую страницу можно за вечер на 🌱kvitly — без программиста, с онлайн-оплатой и формой записи. Зачем самозанятому свой сайт, разобрали в статье Сайт для самозанятого в Беларуси.

Продажи в Telegram: канал, бот и оплата

Telegram удобен для повторных продаж и уведомлений. Что работает:

канал или группа с витриной товаров и ценами;

платёжная ссылка прямо в сообщении;

уведомления о новых заказах, чтобы не пропустить клиента.

Например, оповещения о заказах можно получать прямо в Telegram — как это настроить, показали в статье Оповещения о заказах в Telegram.

Доставка и чеки

Два момента, о которых часто забывают:

Чек. Плательщики НПД формируют чек в приложении «Профдоход» сразу при получении оплаты — с 1 января 2026 года за несвоевременный чек применяется повышенная ставка 20%.

Плательщики НПД формируют чек в приложении «Профдоход» сразу при получении оплаты — с 1 января 2026 года за несвоевременный чек применяется повышенная ставка 20%. Доставка. Продумайте способы: почта, курьер, пункты выдачи или самовывоз. Условия доставки лучше сразу указать в профиле и на странице заказа.

Частые ошибки

продавать без оформленного статуса — риск штрафов;

принимать переводы «на карту» без чека;

не указывать цены — клиенты не любят спрашивать в директе;

вести всё вручную в переписке, без витрины и оплаты онлайн.

Частые вопросы (FAQ)

Нужно ли оформлять статус, чтобы продавать в Instagram в Беларуси?

Да. Регулярные продажи — это деятельность, которую нужно вести легально: как самозанятый (свои услуги и работы) или как ИП (перепродажа товаров, наём сотрудников).

Как принимать оплату от клиентов из соцсетей?

Через платёжную ссылку, QR-код или ЕРИП (сервис E-POS) — без кассы и терминала. Деньги поступают на счёт в белорусском банке.

Нужен ли сайт, чтобы продавать в соцсетях?

Не обязательно, но простая страница-витрина с ценами и онлайн-оплатой сильно повышает конверсию и экономит время на переписку. Если принимаете оплату на сайте, его нужно зарегистрировать в БелГИЭ.

Можно ли продавать чужие товары как самозанятый?

Нет. Перепродажа чужих товаров самозанятым запрещена — для этого нужен ИП. Самозанятый продаёт только собственные работы и услуги.

Коротко

Чтобы продавать в Instagram и Telegram в Беларуси, оформите статус (самозанятость или ИП), настройте приём оплаты и не теряйте заказы в переписке — ведите клиента на страницу с ценами и онлайн-оплатой. Собрать такую витрину можно на 🌱kvitly за вечер, без программиста и с приёмом оплат под белорусские законы.