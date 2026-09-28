🌱kvitly czy Hostinger? Który kreator stron z AI wybrać dla małej firmy w 2026 roku
Наталия Усова dla Academy
Kreator stron Hostinger kusi ceną — w promocji zaczyna się od kilku złotych miesięcznie, a w pakiecie jest hosting i domena. Dlatego regularnie pojawia się w polskich rankingach kreatorów. 🌱kvitly to z kolei platforma all-in-one, w której oprócz strony masz sklep, CRM, e-maile i AI do marketingu. Sprawdzamy, co naprawdę dostajesz za swoje pieniądze w każdym z nich — nie tylko w pierwszym roku.
Krótka odpowiedź: Hostinger czy 🌱kvitly?
Hostinger to dobry wybór, jeśli potrzebujesz taniej strony-wizytówki lub prostego sklepu, chcesz mieć hosting i domenę w jednym miejscu i możesz zapłacić z góry za dłuższy okres. 🌱kvitly lepiej sprawdzi się, gdy strona ma być początkiem obsługi klientów: z CRM, e-mailami, AI do marketingu i stałą ceną bez „odnowienia po promocji”.
Kreator stron Hostinger w skrócie
Hostinger to duży dostawca hostingu, który ma też własny kreator stron z AI. Według polskich recenzji:
- cena — w promocji od ok. 9,99 zł/mies., po odnowieniu od ok. 22,99 zł/mies.; najniższa cena wymaga płatności z góry za długi okres (do 48 miesięcy);
- w pakiecie — hosting, certyfikat SSL i darmowa domena na pierwszy rok;
- AI — generowanie strony, AI Writer, generator logo i nazw, mapa cieplna;
- sklep — zarządzanie produktami i zamówieniami, kody rabatowe, e-mail marketing;
- płatności — ponad 70 bramek, m.in. PayPal;
- gwarancja zwrotu — 30 dni.
To solidny zestaw za niską cenę. Warto jednak pamiętać, że Hostinger to przede wszystkim firma hostingowa — kreator jest jednym z wielu jej produktów.
🌱kvitly w skrócie
🌱kvitly powstało jako platforma do prowadzenia małej firmy online, a nie dodatek do hostingu.
- Początek — 0 €: 1 strona, do 50 produktów, zamówienia, własna domena — bez limitu czasu.
- Rozwój — 7 €/mies. (płatność roczna): do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty, faktury.
- Rozkwit — 15 €/mies. (płatność roczna): bez limitów, pełne AI, pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami.
- Płatności: Stripe i PayPal, 0% prowizji 🌱kvitly.
- Interfejs i asystent AI po polsku, 14 dni testu bez karty.
Cena: promocja kontra stała stawka
Największa różnica między Hostingerem a 🌱kvitly nie dotyczy funkcji, lecz modelu cenowego.
- Hostinger kusi niską ceną promocyjną, ale jest ona związana z długim okresem rozliczenia. Po jego zakończeniu płacisz cenę regularną, która jest wyraźnie wyższa od promocyjnej. Planując budżet, licz więc koszt po odnowieniu, a nie tylko pierwszą fakturę.
- 🌱kvitly ma jedną stałą cenę: 7 € lub 15 € miesięcznie przy płatności rocznej. Możesz też zacząć od darmowego planu i przejść na płatny dopiero wtedy, gdy zaczniesz sprzedawać.
AI: zbudować stronę czy prowadzić biznes?
Oba narzędzia wygenerują stronę z AI w kilka minut. Różnica zaczyna się po publikacji.
Hostinger skupia AI na samej stronie: tekstach, logo, nazwie i układzie.
🌱kvitly używa AI także w codziennym marketingu (plan Rozkwit):
- planer postów do social mediów;
- teksty reklam w wyszukiwarce;
- opisy produktów do sklepu;
- asystent biznesowy, który podpowiada kolejne kroki na podstawie danych Twojej firmy.
Klienci, CRM i e-maile
W Hostingerze masz podstawowy e-mail marketing i obsługę zamówień w sklepie, ale nie pełny CRM z historią każdego klienta.
W 🌱kvitly kontakty, zgłoszenia z formularzy, zamówienia i historia klienta trafiają do jednego CRM. Z tego samego panelu wyślesz e-mail, a w planie Rozkwit masz też firmową pocztę. Dla małej firmy usługowej — np. fryzjera, trenera, szkoły językowej — to często ważniejsze niż sam wygląd strony.
Hostinger vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie
- Czym jest — Hostinger: hosting z kreatorem stron; 🌱kvitly: platforma all-in-one dla małej firmy.
- Cena — Hostinger: od ok. 9,99 zł/mies. w promocji przy długiej umowie, potem wyżej; 🌱kvitly: 0 €, 7 € lub 15 € miesięcznie, bez podwyżki po promocji.
- Plan darmowy — Hostinger: brak, jest 30 dni gwarancji zwrotu; 🌱kvitly: plan Początek bez limitu czasu.
- Domena i hosting — Hostinger: w pakiecie, domena gratis na rok; 🌱kvitly: hosting w cenie, własną domenę podłączysz nawet w darmowym planie.
- AI — Hostinger: strona, teksty, logo; 🌱kvitly: strona, social media, reklamy, opisy produktów, asystent.
- CRM — Hostinger: podstawowa obsługa zamówień; 🌱kvitly: wbudowany CRM.
- Płatności — Hostinger: 70+ bramek; 🌱kvitly: Stripe i PayPal, 0% prowizji platformy.
- Najlepsze dla — Hostinger: tania wizytówka lub prosty sklep; 🌱kvitly: firma, która chce łączyć stronę, sprzedaż, klientów i marketing.
Kiedy wybrać Hostinger, a kiedy 🌱kvitly
Wybierz Hostinger, jeśli:
- potrzebujesz najtańszej możliwej strony na start i możesz zapłacić z góry za 2–4 lata;
- chcesz mieć hosting, domenę i stronę u jednego dostawcy;
- nie planujesz rozbudowanej obsługi klientów ani marketingu z poziomu strony.
Wybierz 🌱kvitly, jeśli:
- chcesz zacząć za darmo i płacić stałą, przewidywalną cenę;
- potrzebujesz CRM, e-maili i sklepu w jednym miejscu;
- chcesz, żeby AI pomagało w marketingu na co dzień;
- zależy Ci na interfejsie i asystencie AI po polsku.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje kreator stron Hostinger?
Według polskich recenzji w promocji od ok. 9,99 zł miesięcznie przy płatności z góry za dłuższy okres, a po odnowieniu od ok. 22,99 zł miesięcznie. Aktualne ceny sprawdź na stronie Hostingera, bo promocje często się zmieniają.
Czy Hostinger ma darmowy plan kreatora?
Nie ma darmowego planu, jest 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. 🌱kvitly ma darmowy plan Początek bez limitu czasu.
Czy mogę przenieść stronę z Hostingera do 🌱kvitly?
Automatycznego importu nie ma. Wygeneruj nową stronę z AI w 🌱kvitly, przenieś teksty i zdjęcia, skieruj domenę na 🌱kvitly i ustaw przekierowania 301.
Który kreator lepiej nadaje się do sklepu?
Do prostego sklepu wystarczą oba. Jeśli oprócz sprzedaży chcesz prowadzić bazę klientów, wysyłać e-maile i korzystać z AI w marketingu — wygodniejsze będzie 🌱kvitly.
Podsumowanie
Kreator Hostinger to tania i rozsądna opcja na prostą stronę, szczególnie jeśli i tak kupujesz tam hosting. 🌱kvitly jest lepszym wyborem dla firmy, która chce, by strona od razu pracowała na sprzedaż i relacje z klientami — ze stałą ceną, CRM i AI do marketingu. Wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez karty płatniczej.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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