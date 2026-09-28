Kreator stron Hostinger kusi ceną — w promocji zaczyna się od kilku złotych miesięcznie, a w pakiecie jest hosting i domena. Dlatego regularnie pojawia się w polskich rankingach kreatorów. 🌱kvitly to z kolei platforma all-in-one, w której oprócz strony masz sklep, CRM, e-maile i AI do marketingu. Sprawdzamy, co naprawdę dostajesz za swoje pieniądze w każdym z nich — nie tylko w pierwszym roku.

Krótka odpowiedź: Hostinger czy 🌱kvitly?

Hostinger to dobry wybór, jeśli potrzebujesz taniej strony-wizytówki lub prostego sklepu, chcesz mieć hosting i domenę w jednym miejscu i możesz zapłacić z góry za dłuższy okres. 🌱kvitly lepiej sprawdzi się, gdy strona ma być początkiem obsługi klientów: z CRM, e-mailami, AI do marketingu i stałą ceną bez „odnowienia po promocji”.

Kreator stron Hostinger w skrócie

Hostinger to duży dostawca hostingu, który ma też własny kreator stron z AI. Według polskich recenzji:

cena — w promocji od ok. 9,99 zł/mies., po odnowieniu od ok. 22,99 zł/mies.; najniższa cena wymaga płatności z góry za długi okres (do 48 miesięcy);

— w promocji od ok. 9,99 zł/mies., po odnowieniu od ok. 22,99 zł/mies.; najniższa cena wymaga płatności z góry za długi okres (do 48 miesięcy); w pakiecie — hosting, certyfikat SSL i darmowa domena na pierwszy rok;

— hosting, certyfikat SSL i darmowa domena na pierwszy rok; AI — generowanie strony, AI Writer, generator logo i nazw, mapa cieplna;

— generowanie strony, AI Writer, generator logo i nazw, mapa cieplna; sklep — zarządzanie produktami i zamówieniami, kody rabatowe, e-mail marketing;

— zarządzanie produktami i zamówieniami, kody rabatowe, e-mail marketing; płatności — ponad 70 bramek, m.in. PayPal;

— ponad 70 bramek, m.in. PayPal; gwarancja zwrotu — 30 dni.

To solidny zestaw za niską cenę. Warto jednak pamiętać, że Hostinger to przede wszystkim firma hostingowa — kreator jest jednym z wielu jej produktów.

🌱kvitly w skrócie

🌱kvitly powstało jako platforma do prowadzenia małej firmy online, a nie dodatek do hostingu.

Początek — 0 €: 1 strona, do 50 produktów, zamówienia, własna domena — bez limitu czasu.

1 strona, do 50 produktów, zamówienia, własna domena — bez limitu czasu. Rozwój — 7 €/mies. (płatność roczna): do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty, faktury.

(płatność roczna): do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty, faktury. Rozkwit — 15 €/mies. (płatność roczna): bez limitów, pełne AI, pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami.

(płatność roczna): bez limitów, pełne AI, pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami. Płatności: Stripe i PayPal, 0% prowizji 🌱kvitly.

Stripe i PayPal, 0% prowizji 🌱kvitly. Interfejs i asystent AI po polsku, 14 dni testu bez karty.

Cena: promocja kontra stała stawka

Największa różnica między Hostingerem a 🌱kvitly nie dotyczy funkcji, lecz modelu cenowego.

Hostinger kusi niską ceną promocyjną, ale jest ona związana z długim okresem rozliczenia. Po jego zakończeniu płacisz cenę regularną, która jest wyraźnie wyższa od promocyjnej. Planując budżet, licz więc koszt po odnowieniu, a nie tylko pierwszą fakturę.

kusi niską ceną promocyjną, ale jest ona związana z długim okresem rozliczenia. Po jego zakończeniu płacisz cenę regularną, która jest wyraźnie wyższa od promocyjnej. Planując budżet, licz więc koszt po odnowieniu, a nie tylko pierwszą fakturę. 🌱kvitly ma jedną stałą cenę: 7 € lub 15 € miesięcznie przy płatności rocznej. Możesz też zacząć od darmowego planu i przejść na płatny dopiero wtedy, gdy zaczniesz sprzedawać.

AI: zbudować stronę czy prowadzić biznes?

Oba narzędzia wygenerują stronę z AI w kilka minut. Różnica zaczyna się po publikacji.

Hostinger skupia AI na samej stronie: tekstach, logo, nazwie i układzie.

🌱kvitly używa AI także w codziennym marketingu (plan Rozkwit):

planer postów do social mediów;

teksty reklam w wyszukiwarce;

opisy produktów do sklepu;

asystent biznesowy, który podpowiada kolejne kroki na podstawie danych Twojej firmy.

Klienci, CRM i e-maile

W Hostingerze masz podstawowy e-mail marketing i obsługę zamówień w sklepie, ale nie pełny CRM z historią każdego klienta.

W 🌱kvitly kontakty, zgłoszenia z formularzy, zamówienia i historia klienta trafiają do jednego CRM. Z tego samego panelu wyślesz e-mail, a w planie Rozkwit masz też firmową pocztę. Dla małej firmy usługowej — np. fryzjera, trenera, szkoły językowej — to często ważniejsze niż sam wygląd strony.

Hostinger vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie

Czym jest — Hostinger: hosting z kreatorem stron; 🌱kvitly: platforma all-in-one dla małej firmy.

— Hostinger: hosting z kreatorem stron; 🌱kvitly: platforma all-in-one dla małej firmy. Cena — Hostinger: od ok. 9,99 zł/mies. w promocji przy długiej umowie, potem wyżej; 🌱kvitly: 0 €, 7 € lub 15 € miesięcznie, bez podwyżki po promocji.

— Hostinger: od ok. 9,99 zł/mies. w promocji przy długiej umowie, potem wyżej; 🌱kvitly: 0 €, 7 € lub 15 € miesięcznie, bez podwyżki po promocji. Plan darmowy — Hostinger: brak, jest 30 dni gwarancji zwrotu; 🌱kvitly: plan Początek bez limitu czasu.

— Hostinger: brak, jest 30 dni gwarancji zwrotu; 🌱kvitly: plan Początek bez limitu czasu. Domena i hosting — Hostinger: w pakiecie, domena gratis na rok; 🌱kvitly: hosting w cenie, własną domenę podłączysz nawet w darmowym planie.

— Hostinger: w pakiecie, domena gratis na rok; 🌱kvitly: hosting w cenie, własną domenę podłączysz nawet w darmowym planie. AI — Hostinger: strona, teksty, logo; 🌱kvitly: strona, social media, reklamy, opisy produktów, asystent.

— Hostinger: strona, teksty, logo; 🌱kvitly: strona, social media, reklamy, opisy produktów, asystent. CRM — Hostinger: podstawowa obsługa zamówień; 🌱kvitly: wbudowany CRM.

— Hostinger: podstawowa obsługa zamówień; 🌱kvitly: wbudowany CRM. Płatności — Hostinger: 70+ bramek; 🌱kvitly: Stripe i PayPal, 0% prowizji platformy.

— Hostinger: 70+ bramek; 🌱kvitly: Stripe i PayPal, 0% prowizji platformy. Najlepsze dla — Hostinger: tania wizytówka lub prosty sklep; 🌱kvitly: firma, która chce łączyć stronę, sprzedaż, klientów i marketing.

Kiedy wybrać Hostinger, a kiedy 🌱kvitly

Wybierz Hostinger, jeśli:

potrzebujesz najtańszej możliwej strony na start i możesz zapłacić z góry za 2–4 lata;

chcesz mieć hosting, domenę i stronę u jednego dostawcy;

nie planujesz rozbudowanej obsługi klientów ani marketingu z poziomu strony.

Wybierz 🌱kvitly, jeśli:

chcesz zacząć za darmo i płacić stałą, przewidywalną cenę;

potrzebujesz CRM, e-maili i sklepu w jednym miejscu;

chcesz, żeby AI pomagało w marketingu na co dzień;

zależy Ci na interfejsie i asystencie AI po polsku.

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje kreator stron Hostinger?

Według polskich recenzji w promocji od ok. 9,99 zł miesięcznie przy płatności z góry za dłuższy okres, a po odnowieniu od ok. 22,99 zł miesięcznie. Aktualne ceny sprawdź na stronie Hostingera, bo promocje często się zmieniają.

Czy Hostinger ma darmowy plan kreatora?

Nie ma darmowego planu, jest 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. 🌱kvitly ma darmowy plan Początek bez limitu czasu.

Czy mogę przenieść stronę z Hostingera do 🌱kvitly?

Automatycznego importu nie ma. Wygeneruj nową stronę z AI w 🌱kvitly, przenieś teksty i zdjęcia, skieruj domenę na 🌱kvitly i ustaw przekierowania 301.

Który kreator lepiej nadaje się do sklepu?

Do prostego sklepu wystarczą oba. Jeśli oprócz sprzedaży chcesz prowadzić bazę klientów, wysyłać e-maile i korzystać z AI w marketingu — wygodniejsze będzie 🌱kvitly.

Podsumowanie

Kreator Hostinger to tania i rozsądna opcja na prostą stronę, szczególnie jeśli i tak kupujesz tam hosting. 🌱kvitly jest lepszym wyborem dla firmy, która chce, by strona od razu pracowała na sprzedaż i relacje z klientami — ze stałą ceną, CRM i AI do marketingu. Wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez karty płatniczej.

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