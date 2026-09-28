Shoper to jedna z najpopularniejszych platform sklepowych w Polsce — jeśli myślisz o sklepie internetowym, na pewno ją rozważasz. 🌱kvitly podchodzi do tematu inaczej: sklep jest tu jednym z elementów platformy, w której masz też stronę firmową, CRM, e-maile i AI do marketingu. Porównujemy obie opcje uczciwie — bo dla części firm lepszy będzie Shoper, a dla części 🌱kvitly.

Krótka odpowiedź: Shoper czy 🌱kvitly?

Jeśli sprzedaż online to Twój główny biznes, masz setki lub tysiące produktów i sprzedajesz też na Allegro — Shoper jest zbudowany właśnie pod to. Jeśli prowadzisz małą firmę, usługi lub mały sklep i chcesz mieć stronę, sprzedaż, klientów i marketing w jednym prostym narzędziu — 🌱kvitly będzie prostsze na start i tańsze w utrzymaniu.

Shoper w skrócie

Shoper to polska platforma SaaS do sklepów internetowych. Jej największe atuty to dopasowanie do polskiego rynku i skala:

Shoper Płatności (m.in. Autopay i Przelewy24) oraz BLIK — polskie metody płatności od ręki;

(m.in. Autopay i Przelewy24) oraz BLIK — polskie metody płatności od ręki; integracja z Allegro (dwukierunkowa, przez aplikację Apilo Lite);

(dwukierunkowa, przez aplikację Apilo Lite); do 50 000 produktów w planie Standard i do 500 000 w Premium;

duży ekosystem aplikacji, szablonów i agencji wdrożeniowych;

14 dni testu bez karty.

Cena na start jest atrakcyjna: według cennika Shopera plan Standard kosztuje w promocji 339 zł netto za pierwszy rok. Warto jednak sprawdzić cenę regularną po pierwszym roku oraz koszt płatnych szablonów i aplikacji — to one zwykle decydują o realnym koszcie sklepu.

🌱kvitly w skrócie

🌱kvitly to platforma all-in-one dla małych firm: strona, sklep, płatności, CRM i e-mail marketing w jednym panelu, spięte wspólną AI.

Początek — 0 €: 1 strona, do 50 produktów, przyjmowanie zamówień, własna domena.

1 strona, do 50 produktów, przyjmowanie zamówień, własna domena. Rozwój — 7 €/mies. (płatność roczna): do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty, faktury.

(płatność roczna): do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty, faktury. Rozkwit — 15 €/mies. (płatność roczna): bez limitów, pełne AI, pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami.

(płatność roczna): bez limitów, pełne AI, pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami. Płatności: Stripe i PayPal, bez prowizji 🌱kvitly od transakcji.

Stripe i PayPal, bez prowizji 🌱kvitly od transakcji. Interfejs i asystent AI po polsku, 14 dni testu bez karty.

Porównanie kosztów: pierwszy rok i kolejne

Shoper: pierwszy rok w promocji (Standard — 339 zł netto), od drugiego roku cena regularna. Do tego często płatny szablon, dodatkowe aplikacje i opłaty operatora płatności.

pierwszy rok w promocji (Standard — 339 zł netto), od drugiego roku cena regularna. Do tego często płatny szablon, dodatkowe aplikacje i opłaty operatora płatności. 🌱kvitly: stała cena — 7 € lub 15 € miesięcznie przy płatności rocznej, bez prowizji od sprzedaży. Poczta, CRM i AI są już w planie Rozkwit.

Przy małym asortymencie 🌱kvitly jest zwykle tańsze w dłuższym okresie. Przy dużym sklepie z tysiącami produktów porównuj raczej funkcje niż cenę — tu Shoper ma przewagę.

Płatności, BLIK i Allegro

To obszar, w którym Shoper jest mocniejszy. Polskie metody płatności (BLIK, Przelewy24, Autopay) i integracja z Allegro działają „z pudełka”. Jeśli Allegro to Twój główny kanał sprzedaży — to ważny argument za Shoperem.

W 🌱kvitly płatności obsługują Stripe i PayPal — globalni operatorzy, z których korzystają też polskie firmy. 🌱kvitly nie dolicza własnej prowizji, płacisz tylko standardowe opłaty operatora. Integracja z Allegro nie jest dziś kluczową funkcją 🌱kvitly — platforma skupia się na własnym sklepie firmy i pracy z klientami.

Więcej niż sklep: strona, CRM i marketing z AI

Shoper to przede wszystkim sklep. Jeśli oprócz sprzedaży prowadzisz usługi, chcesz mieć rozbudowaną stronę firmową, landing pages czy blog — część rzeczy zrobisz w Shoperze, część w osobnych narzędziach.

W 🌱kvitly to wszystko jest w jednym miejscu:

strona i landing pages — wygenerowane przez AI w około minutę, łatwe do edycji;

— wygenerowane przez AI w około minutę, łatwe do edycji; CRM — zamówienia, zgłoszenia z formularzy i historia klienta w jednej bazie;

— zamówienia, zgłoszenia z formularzy i historia klienta w jednej bazie; e-mail marketing — wiadomości do klientów prosto z panelu;

— wiadomości do klientów prosto z panelu; AI do marketingu (plan Rozkwit) — posty do social mediów, reklamy w wyszukiwarce, opisy produktów i asystent biznesowy.

Shoper vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie

Czym jest — Shoper: platforma sklepowa; 🌱kvitly: platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing AI).

— Shoper: platforma sklepowa; 🌱kvitly: platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing AI). Plan darmowy — Shoper: 14 dni testu; 🌱kvitly: plan Początek bez limitu czasu + 14 dni testu planów płatnych.

— Shoper: 14 dni testu; 🌱kvitly: plan Początek bez limitu czasu + 14 dni testu planów płatnych. Cena — Shoper: Standard 339 zł netto za pierwszy rok w promocji, potem cena regularna; 🌱kvitly: 7 € lub 15 € miesięcznie.

— Shoper: Standard 339 zł netto za pierwszy rok w promocji, potem cena regularna; 🌱kvitly: 7 € lub 15 € miesięcznie. Limit produktów — Shoper: 50 000 / 500 000; 🌱kvitly: 50 / 150 / bez limitu.

— Shoper: 50 000 / 500 000; 🌱kvitly: 50 / 150 / bez limitu. Polskie płatności (BLIK, P24) — Shoper: tak, przez Shoper Płatności; 🌱kvitly: Stripe i PayPal.

— Shoper: tak, przez Shoper Płatności; 🌱kvitly: Stripe i PayPal. Allegro — Shoper: tak; 🌱kvitly: nie jest główną funkcją.

— Shoper: tak; 🌱kvitly: nie jest główną funkcją. CRM i e-mail marketing — Shoper: moduły i aplikacje; 🌱kvitly: wbudowane.

— Shoper: moduły i aplikacje; 🌱kvitly: wbudowane. AI do marketingu — 🌱kvitly: posty, reklamy, opisy produktów, asystent.

— 🌱kvitly: posty, reklamy, opisy produktów, asystent. Najlepsze dla — Shoper: e-commerce jako główny biznes; 🌱kvitly: małe firmy, usługi i małe sklepy.

Kiedy wybrać Shoper, a kiedy 🌱kvitly

Wybierz Shoper, jeśli:

sprzedaż online to Twój główny biznes i masz duży asortyment;

sprzedajesz na Allegro i chcesz synchronizować stany i zamówienia;

klienci oczekują BLIK-a i szybkich przelewów bezpośrednio w sklepie;

masz budżet na szablon, aplikacje lub agencję.

Wybierz 🌱kvitly, jeśli:

sprzedajesz kilkadziesiąt–kilkaset produktów albo łączysz produkty z usługami;

chcesz mieć stronę, sklep, CRM i e-maile w jednym panelu;

potrzebujesz AI, które pomoże w marketingu, a nie tylko w budowie strony;

wolisz stały, przewidywalny abonament bez promocji na pierwszy rok.

Najczęstsze pytania

Czy 🌱kvitly to alternatywa dla Shopera?

Dla małych firm i małych sklepów — tak. Jeśli jednak prowadzisz duży sklep z tysiącami produktów i integracją z Allegro, Shoper będzie lepiej dopasowany.

Ile kosztuje sklep w Shoperze w 2026 roku?

Według cennika Shopera plan Standard kosztuje w promocji 339 zł netto za pierwszy rok. Od drugiego roku obowiązuje cena regularna, a do tego mogą dojść płatne szablony, aplikacje i opłaty operatora płatności.

Czy w 🌱kvitly mogę przyjmować płatności BLIK?

Płatności w 🌱kvitly obsługują Stripe i PayPal. Dostępne metody płatności zależą od konfiguracji Twojego konta u operatora — sprawdź je w panelu Stripe.

Czy 🌱kvitly pobiera prowizję od sprzedaży?

Nie. Płacisz abonament i standardowe opłaty Stripe lub PayPal.

Czy mogę zacząć sprzedawać w 🌱kvitly za darmo?

W planie Początek możesz za darmo pokazać do 50 produktów i przyjmować zamówienia. Płatności online są dostępne od planu Rozwój (7 €/mies.).

Podsumowanie

Shoper to mocna polska platforma dla firm, dla których e-commerce jest głównym biznesem. 🌱kvitly to prostsza i tańsza droga dla małej firmy, która chce jednocześnie mieć stronę, sklep, klientów i marketing z AI. Wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez karty płatniczej.

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