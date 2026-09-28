🌱kvitly czy Shoper? Co wybrać na pierwszy sklep internetowy w 2026 roku
Наталия Усова dla Academy
Shoper to jedna z najpopularniejszych platform sklepowych w Polsce — jeśli myślisz o sklepie internetowym, na pewno ją rozważasz. 🌱kvitly podchodzi do tematu inaczej: sklep jest tu jednym z elementów platformy, w której masz też stronę firmową, CRM, e-maile i AI do marketingu. Porównujemy obie opcje uczciwie — bo dla części firm lepszy będzie Shoper, a dla części 🌱kvitly.
Krótka odpowiedź: Shoper czy 🌱kvitly?
Jeśli sprzedaż online to Twój główny biznes, masz setki lub tysiące produktów i sprzedajesz też na Allegro — Shoper jest zbudowany właśnie pod to. Jeśli prowadzisz małą firmę, usługi lub mały sklep i chcesz mieć stronę, sprzedaż, klientów i marketing w jednym prostym narzędziu — 🌱kvitly będzie prostsze na start i tańsze w utrzymaniu.
Shoper w skrócie
Shoper to polska platforma SaaS do sklepów internetowych. Jej największe atuty to dopasowanie do polskiego rynku i skala:
- Shoper Płatności (m.in. Autopay i Przelewy24) oraz BLIK — polskie metody płatności od ręki;
- integracja z Allegro (dwukierunkowa, przez aplikację Apilo Lite);
- do 50 000 produktów w planie Standard i do 500 000 w Premium;
- duży ekosystem aplikacji, szablonów i agencji wdrożeniowych;
- 14 dni testu bez karty.
Cena na start jest atrakcyjna: według cennika Shopera plan Standard kosztuje w promocji 339 zł netto za pierwszy rok. Warto jednak sprawdzić cenę regularną po pierwszym roku oraz koszt płatnych szablonów i aplikacji — to one zwykle decydują o realnym koszcie sklepu.
🌱kvitly w skrócie
🌱kvitly to platforma all-in-one dla małych firm: strona, sklep, płatności, CRM i e-mail marketing w jednym panelu, spięte wspólną AI.
- Początek — 0 €: 1 strona, do 50 produktów, przyjmowanie zamówień, własna domena.
- Rozwój — 7 €/mies. (płatność roczna): do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty, faktury.
- Rozkwit — 15 €/mies. (płatność roczna): bez limitów, pełne AI, pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami.
- Płatności: Stripe i PayPal, bez prowizji 🌱kvitly od transakcji.
- Interfejs i asystent AI po polsku, 14 dni testu bez karty.
Porównanie kosztów: pierwszy rok i kolejne
- Shoper: pierwszy rok w promocji (Standard — 339 zł netto), od drugiego roku cena regularna. Do tego często płatny szablon, dodatkowe aplikacje i opłaty operatora płatności.
- 🌱kvitly: stała cena — 7 € lub 15 € miesięcznie przy płatności rocznej, bez prowizji od sprzedaży. Poczta, CRM i AI są już w planie Rozkwit.
Przy małym asortymencie 🌱kvitly jest zwykle tańsze w dłuższym okresie. Przy dużym sklepie z tysiącami produktów porównuj raczej funkcje niż cenę — tu Shoper ma przewagę.
Płatności, BLIK i Allegro
To obszar, w którym Shoper jest mocniejszy. Polskie metody płatności (BLIK, Przelewy24, Autopay) i integracja z Allegro działają „z pudełka”. Jeśli Allegro to Twój główny kanał sprzedaży — to ważny argument za Shoperem.
W 🌱kvitly płatności obsługują Stripe i PayPal — globalni operatorzy, z których korzystają też polskie firmy. 🌱kvitly nie dolicza własnej prowizji, płacisz tylko standardowe opłaty operatora. Integracja z Allegro nie jest dziś kluczową funkcją 🌱kvitly — platforma skupia się na własnym sklepie firmy i pracy z klientami.
Więcej niż sklep: strona, CRM i marketing z AI
Shoper to przede wszystkim sklep. Jeśli oprócz sprzedaży prowadzisz usługi, chcesz mieć rozbudowaną stronę firmową, landing pages czy blog — część rzeczy zrobisz w Shoperze, część w osobnych narzędziach.
W 🌱kvitly to wszystko jest w jednym miejscu:
- strona i landing pages — wygenerowane przez AI w około minutę, łatwe do edycji;
- CRM — zamówienia, zgłoszenia z formularzy i historia klienta w jednej bazie;
- e-mail marketing — wiadomości do klientów prosto z panelu;
- AI do marketingu (plan Rozkwit) — posty do social mediów, reklamy w wyszukiwarce, opisy produktów i asystent biznesowy.
Shoper vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie
- Czym jest — Shoper: platforma sklepowa; 🌱kvitly: platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing AI).
- Plan darmowy — Shoper: 14 dni testu; 🌱kvitly: plan Początek bez limitu czasu + 14 dni testu planów płatnych.
- Cena — Shoper: Standard 339 zł netto za pierwszy rok w promocji, potem cena regularna; 🌱kvitly: 7 € lub 15 € miesięcznie.
- Limit produktów — Shoper: 50 000 / 500 000; 🌱kvitly: 50 / 150 / bez limitu.
- Polskie płatności (BLIK, P24) — Shoper: tak, przez Shoper Płatności; 🌱kvitly: Stripe i PayPal.
- Allegro — Shoper: tak; 🌱kvitly: nie jest główną funkcją.
- CRM i e-mail marketing — Shoper: moduły i aplikacje; 🌱kvitly: wbudowane.
- AI do marketingu — 🌱kvitly: posty, reklamy, opisy produktów, asystent.
- Najlepsze dla — Shoper: e-commerce jako główny biznes; 🌱kvitly: małe firmy, usługi i małe sklepy.
Kiedy wybrać Shoper, a kiedy 🌱kvitly
Wybierz Shoper, jeśli:
- sprzedaż online to Twój główny biznes i masz duży asortyment;
- sprzedajesz na Allegro i chcesz synchronizować stany i zamówienia;
- klienci oczekują BLIK-a i szybkich przelewów bezpośrednio w sklepie;
- masz budżet na szablon, aplikacje lub agencję.
Wybierz 🌱kvitly, jeśli:
- sprzedajesz kilkadziesiąt–kilkaset produktów albo łączysz produkty z usługami;
- chcesz mieć stronę, sklep, CRM i e-maile w jednym panelu;
- potrzebujesz AI, które pomoże w marketingu, a nie tylko w budowie strony;
- wolisz stały, przewidywalny abonament bez promocji na pierwszy rok.
Najczęstsze pytania
Czy 🌱kvitly to alternatywa dla Shopera?
Dla małych firm i małych sklepów — tak. Jeśli jednak prowadzisz duży sklep z tysiącami produktów i integracją z Allegro, Shoper będzie lepiej dopasowany.
Ile kosztuje sklep w Shoperze w 2026 roku?
Według cennika Shopera plan Standard kosztuje w promocji 339 zł netto za pierwszy rok. Od drugiego roku obowiązuje cena regularna, a do tego mogą dojść płatne szablony, aplikacje i opłaty operatora płatności.
Czy w 🌱kvitly mogę przyjmować płatności BLIK?
Płatności w 🌱kvitly obsługują Stripe i PayPal. Dostępne metody płatności zależą od konfiguracji Twojego konta u operatora — sprawdź je w panelu Stripe.
Czy 🌱kvitly pobiera prowizję od sprzedaży?
Nie. Płacisz abonament i standardowe opłaty Stripe lub PayPal.
Czy mogę zacząć sprzedawać w 🌱kvitly za darmo?
W planie Początek możesz za darmo pokazać do 50 produktów i przyjmować zamówienia. Płatności online są dostępne od planu Rozwój (7 €/mies.).
Podsumowanie
Shoper to mocna polska platforma dla firm, dla których e-commerce jest głównym biznesem. 🌱kvitly to prostsza i tańsza droga dla małej firmy, która chce jednocześnie mieć stronę, sklep, klientów i marketing z AI. Wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez karty płatniczej.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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