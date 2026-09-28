Wix to najbardziej rozpoznawalny kreator stron na świecie i wiele polskich firm zaczyna właśnie od niego. Po kilku miesiącach często pojawiają się jednak te same pytania: dlaczego sklep jest dopiero w droższym planie, gdzie jest firmowa poczta i czemu wsparcie odpowiada tylko po angielsku? W tym porównaniu sprawdzamy, kiedy Wix jest dobrym wyborem, a kiedy lepiej postawić na 🌱kvitly — platformę, w której strona, sklep, CRM i marketing z AI działają w jednym miejscu.

Krótka odpowiedź: Wix czy 🌱kvitly?

Wybierz Wix, jeśli najważniejszy jest dla Ciebie ogromny wybór szablonów i pełna swoboda projektowania. Wybierz 🌱kvitly, jeśli prowadzisz małą firmę i chcesz mieć stronę, sklep, bazę klientów, e-maile i AI do marketingu w jednym, przewidywalnym abonamencie — z interfejsem po polsku i planem płatnym od 7 € miesięcznie.

Ceny: ile naprawdę kosztuje Wix, a ile 🌱kvitly

Wix stosuje dynamiczny cennik, który zależy od kraju i aktualnych promocji. Orientacyjnie w Polsce plan Light zaczyna się od ok. 44 zł/mies. przy płatności rocznej, ale nie pozwala sprzedawać online — sklep i płatności są dostępne dopiero od planu Core. Do tego dochodzą koszty, o których łatwo zapomnieć:

firmowa poczta — Wix jej nie zawiera, potrzebny jest np. Google Workspace (ok. 27 zł/mies. za użytkownika);

— Wix jej nie zawiera, potrzebny jest np. Google Workspace (ok. 27 zł/mies. za użytkownika); domena .pl — po pierwszym roku płacisz osobno;

— po pierwszym roku płacisz osobno; aplikacje z Wix App Market — część przydatnych funkcji jest płatna dodatkowo.

🌱kvitly ma prosty cennik w euro (przy płatności rocznej):

Początek — 0 €: 1 strona, do 50 produktów, przyjmowanie zamówień, własna domena.

1 strona, do 50 produktów, przyjmowanie zamówień, własna domena. Rozwój — 7 €/mies.: do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty klientów, faktury.

do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty klientów, faktury. Rozkwit — 15 €/mies.: bez limitów stron i produktów, pełne AI (planer postów, reklamy w wyszukiwarce, opisy produktów), pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami.

W praktyce: mała firma, która chce sprzedawać online i mieć firmowy e-mail, w Wix płaci za plan Core, pocztę i dodatki. W 🌱kvitly wszystko to jest w jednym planie Rozkwit za 15 € miesięcznie.

Kreator i AI: Harmony w Wix a AI w 🌱kvitly

Wix w 2026 roku mocno postawił na AI: narzędzie Harmony generuje stronę z opisu w naturalnym języku, a agent Aria pomaga ją edytować. Do tego ponad 900 szablonów i bardzo elastyczny edytor „przeciągnij i upuść”. Jeśli design to Twój priorytet — Wix jest tu mocny.

W 🌱kvitly AI ma inną rolę. Generuje stronę z opisu biznesu w około minutę, ale na tym nie kończy:

pisze posty do social mediów i planuje je w kalendarzu;

tworzy teksty reklam w wyszukiwarce;

przygotowuje opisy produktów do sklepu;

jako asystent biznesowy podpowiada kolejne kroki na podstawie danych Twojej firmy.

Innymi słowy: AI w Wix pomaga zbudować stronę, a AI w 🌱kvitly — prowadzić biznes po jej uruchomieniu.

Sklep internetowy i płatności

W Wix sprzedaż online wymaga planu Core lub wyższego. Sklep jest rozbudowany, ale wiele funkcji (np. zaawansowane subskrypcje czy odzyskiwanie porzuconych koszyków) jest dopiero w droższych planach.

W 🌱kvitly płatności online są dostępne od planu Rozwój, a w darmowym planie możesz już pokazać do 50 produktów i przyjmować zamówienia. Płatności obsługują Stripe i PayPal, a 🌱kvitly nie pobiera żadnej prowizji od transakcji — płacisz tylko standardowe opłaty operatora płatności.

CRM, e-maile i obsługa klientów

To obszar, w którym różnica jest największa. Wix oferuje podstawowe narzędzia do kontaktów i e-mail marketingu, ale wiele z nich działa jako osobne aplikacje lub wymaga wyższych planów.

W 🌱kvitly CRM jest częścią platformy: zamówienia, zgłoszenia z formularzy i historia klienta trafiają do jednej bazy, z której możesz od razu wysłać e-mail. Nie musisz łączyć kilku narzędzi ani płacić za każde osobno.

Wsparcie po polsku

Wix nie oferuje wsparcia z konsultantem w języku polskim — pomoc jest głównie przez bota i po angielsku. 🌱kvitly ma interfejs i asystenta AI po polsku oraz wsparcie zespołu. Dla wielu właścicieli małych firm to decydujący argument.

Wix vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie

Czym jest — Wix: kreator stron z ogromnym ekosystemem; 🌱kvitly: platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing AI).

— Wix: kreator stron z ogromnym ekosystemem; 🌱kvitly: platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing AI). Plan darmowy — Wix: tak, z reklamami Wix i subdomeną; 🌱kvitly: tak, z własną domeną i do 50 produktów.

— Wix: tak, z reklamami Wix i subdomeną; 🌱kvitly: tak, z własną domeną i do 50 produktów. Sprzedaż online — Wix: od planu Core; 🌱kvitly: od planu Rozwój (7 €/mies.).

— Wix: od planu Core; 🌱kvitly: od planu Rozwój (7 €/mies.). Firmowa poczta — Wix: brak, trzeba dokupić; 🌱kvitly: w planie Rozkwit.

— Wix: brak, trzeba dokupić; 🌱kvitly: w planie Rozkwit. CRM — Wix: podstawowy, częściowo w aplikacjach; 🌱kvitly: wbudowany.

— Wix: podstawowy, częściowo w aplikacjach; 🌱kvitly: wbudowany. AI — Wix: Harmony i Aria do budowy strony; 🌱kvitly: strona, social media, reklamy, opisy produktów, asystent.

— Wix: Harmony i Aria do budowy strony; 🌱kvitly: strona, social media, reklamy, opisy produktów, asystent. Szablony — Wix: 900+; 🌱kvitly: mniej, za to strona generowana przez AI pod Twoją branżę.

— Wix: 900+; 🌱kvitly: mniej, za to strona generowana przez AI pod Twoją branżę. Wsparcie po polsku — Wix: brak konsultanta po polsku; 🌱kvitly: interfejs, AI i wsparcie po polsku.

— Wix: brak konsultanta po polsku; 🌱kvitly: interfejs, AI i wsparcie po polsku. Prowizja od sprzedaży — 🌱kvitly: 0% (tylko opłaty Stripe/PayPal).

Kiedy zostać przy Wix, a kiedy przejść na 🌱kvitly

Zostań przy Wix, jeśli:

tworzysz portfolio lub stronę, w której najważniejszy jest unikalny design;

korzystasz z konkretnych aplikacji z Wix App Market;

wsparcie po angielsku nie jest dla Ciebie problemem.

Wybierz 🌱kvitly, jeśli:

prowadzisz małą firmę, sklep lub usługi i chcesz mieć wszystko w jednym panelu;

chcesz przewidywalnego kosztu bez dokupowania poczty i aplikacji;

potrzebujesz AI do marketingu, a nie tylko do budowy strony;

zależy Ci na interfejsie i wsparciu po polsku.

Jak przenieść stronę z Wix do 🌱kvitly

Załóż darmowe konto w 🌱kvitly i wygeneruj stronę z AI na podstawie opisu firmy. Przenieś teksty, zdjęcia i produkty z Wix (automatycznego importu między platformami nie ma). Podłącz swoją domenę — jeśli kupiłeś ją w Wix, możesz ją przenieść lub zmienić rekordy DNS. Skonfiguruj płatności Stripe lub PayPal i formularze kontaktowe. Ustaw przekierowania 301 ze starych adresów, żeby nie stracić pozycji w Google.

Najczęstsze pytania

Jaka jest najlepsza alternatywa dla Wix w Polsce?

To zależy od celu. Dla prostej wizytówki z polskim wsparciem często wybierany jest WebWave. Dla małej firmy, która oprócz strony potrzebuje sklepu, CRM i marketingu z AI w jednym abonamencie, dobrą alternatywą jest 🌱kvitly.

Czy 🌱kvitly jest tańsze niż Wix?

Przy sprzedaży online zwykle tak. W 🌱kvitly płatności są od 7 €/mies., a plan z pełnym AI, CRM i firmową pocztą kosztuje 15 €/mies. W Wix do planu ze sklepem trzeba zwykle doliczyć pocztę i płatne aplikacje.

Czy mogę przenieść domenę z Wix do 🌱kvitly?

Tak. Domenę kupioną w Wix możesz przenieść do innego rejestratora albo po prostu skierować jej rekordy DNS na stronę w 🌱kvitly.

Czy 🌱kvitly pobiera prowizję od sprzedaży?

Nie. Płacisz tylko abonament i standardowe opłaty Stripe lub PayPal.

Czy mogę przetestować 🌱kvitly bez karty?

Tak. 14-dniowy okres próbny nie wymaga podawania karty płatniczej, a plan Początek jest darmowy bez limitu czasu.

Podsumowanie

Wix to świetny kreator, jeśli liczy się design i ogromny wybór szablonów. Jeśli jednak prowadzisz małą firmę i chcesz, żeby strona, sklep, klienci, e-maile i marketing działały razem — 🌱kvitly będzie prostszą i zwykle tańszą alternatywą dla Wix. Wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez karty płatniczej.

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