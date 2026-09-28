🌱kvitly czy Wix? Alternatywa dla Wix dla małej firmy w Polsce (porównanie 2026)
Наталия Усова dla Academy
Wix to najbardziej rozpoznawalny kreator stron na świecie i wiele polskich firm zaczyna właśnie od niego. Po kilku miesiącach często pojawiają się jednak te same pytania: dlaczego sklep jest dopiero w droższym planie, gdzie jest firmowa poczta i czemu wsparcie odpowiada tylko po angielsku? W tym porównaniu sprawdzamy, kiedy Wix jest dobrym wyborem, a kiedy lepiej postawić na 🌱kvitly — platformę, w której strona, sklep, CRM i marketing z AI działają w jednym miejscu.
Krótka odpowiedź: Wix czy 🌱kvitly?
Wybierz Wix, jeśli najważniejszy jest dla Ciebie ogromny wybór szablonów i pełna swoboda projektowania. Wybierz 🌱kvitly, jeśli prowadzisz małą firmę i chcesz mieć stronę, sklep, bazę klientów, e-maile i AI do marketingu w jednym, przewidywalnym abonamencie — z interfejsem po polsku i planem płatnym od 7 € miesięcznie.
Ceny: ile naprawdę kosztuje Wix, a ile 🌱kvitly
Wix stosuje dynamiczny cennik, który zależy od kraju i aktualnych promocji. Orientacyjnie w Polsce plan Light zaczyna się od ok. 44 zł/mies. przy płatności rocznej, ale nie pozwala sprzedawać online — sklep i płatności są dostępne dopiero od planu Core. Do tego dochodzą koszty, o których łatwo zapomnieć:
- firmowa poczta — Wix jej nie zawiera, potrzebny jest np. Google Workspace (ok. 27 zł/mies. za użytkownika);
- domena .pl — po pierwszym roku płacisz osobno;
- aplikacje z Wix App Market — część przydatnych funkcji jest płatna dodatkowo.
🌱kvitly ma prosty cennik w euro (przy płatności rocznej):
- Początek — 0 €: 1 strona, do 50 produktów, przyjmowanie zamówień, własna domena.
- Rozwój — 7 €/mies.: do 100 stron i 150 produktów, płatności online, SSL, e-maile, kontakty klientów, faktury.
- Rozkwit — 15 €/mies.: bez limitów stron i produktów, pełne AI (planer postów, reklamy w wyszukiwarce, opisy produktów), pełny CRM, firmowa poczta, integracja z marketplace'ami.
W praktyce: mała firma, która chce sprzedawać online i mieć firmowy e-mail, w Wix płaci za plan Core, pocztę i dodatki. W 🌱kvitly wszystko to jest w jednym planie Rozkwit za 15 € miesięcznie.
Kreator i AI: Harmony w Wix a AI w 🌱kvitly
Wix w 2026 roku mocno postawił na AI: narzędzie Harmony generuje stronę z opisu w naturalnym języku, a agent Aria pomaga ją edytować. Do tego ponad 900 szablonów i bardzo elastyczny edytor „przeciągnij i upuść”. Jeśli design to Twój priorytet — Wix jest tu mocny.
W 🌱kvitly AI ma inną rolę. Generuje stronę z opisu biznesu w około minutę, ale na tym nie kończy:
- pisze posty do social mediów i planuje je w kalendarzu;
- tworzy teksty reklam w wyszukiwarce;
- przygotowuje opisy produktów do sklepu;
- jako asystent biznesowy podpowiada kolejne kroki na podstawie danych Twojej firmy.
Innymi słowy: AI w Wix pomaga zbudować stronę, a AI w 🌱kvitly — prowadzić biznes po jej uruchomieniu.
Sklep internetowy i płatności
W Wix sprzedaż online wymaga planu Core lub wyższego. Sklep jest rozbudowany, ale wiele funkcji (np. zaawansowane subskrypcje czy odzyskiwanie porzuconych koszyków) jest dopiero w droższych planach.
W 🌱kvitly płatności online są dostępne od planu Rozwój, a w darmowym planie możesz już pokazać do 50 produktów i przyjmować zamówienia. Płatności obsługują Stripe i PayPal, a 🌱kvitly nie pobiera żadnej prowizji od transakcji — płacisz tylko standardowe opłaty operatora płatności.
CRM, e-maile i obsługa klientów
To obszar, w którym różnica jest największa. Wix oferuje podstawowe narzędzia do kontaktów i e-mail marketingu, ale wiele z nich działa jako osobne aplikacje lub wymaga wyższych planów.
W 🌱kvitly CRM jest częścią platformy: zamówienia, zgłoszenia z formularzy i historia klienta trafiają do jednej bazy, z której możesz od razu wysłać e-mail. Nie musisz łączyć kilku narzędzi ani płacić za każde osobno.
Wsparcie po polsku
Wix nie oferuje wsparcia z konsultantem w języku polskim — pomoc jest głównie przez bota i po angielsku. 🌱kvitly ma interfejs i asystenta AI po polsku oraz wsparcie zespołu. Dla wielu właścicieli małych firm to decydujący argument.
Wix vs 🌱kvitly — porównanie w skrócie
- Czym jest — Wix: kreator stron z ogromnym ekosystemem; 🌱kvitly: platforma all-in-one (strona + sklep + CRM + marketing AI).
- Plan darmowy — Wix: tak, z reklamami Wix i subdomeną; 🌱kvitly: tak, z własną domeną i do 50 produktów.
- Sprzedaż online — Wix: od planu Core; 🌱kvitly: od planu Rozwój (7 €/mies.).
- Firmowa poczta — Wix: brak, trzeba dokupić; 🌱kvitly: w planie Rozkwit.
- CRM — Wix: podstawowy, częściowo w aplikacjach; 🌱kvitly: wbudowany.
- AI — Wix: Harmony i Aria do budowy strony; 🌱kvitly: strona, social media, reklamy, opisy produktów, asystent.
- Szablony — Wix: 900+; 🌱kvitly: mniej, za to strona generowana przez AI pod Twoją branżę.
- Wsparcie po polsku — Wix: brak konsultanta po polsku; 🌱kvitly: interfejs, AI i wsparcie po polsku.
- Prowizja od sprzedaży — 🌱kvitly: 0% (tylko opłaty Stripe/PayPal).
Kiedy zostać przy Wix, a kiedy przejść na 🌱kvitly
Zostań przy Wix, jeśli:
- tworzysz portfolio lub stronę, w której najważniejszy jest unikalny design;
- korzystasz z konkretnych aplikacji z Wix App Market;
- wsparcie po angielsku nie jest dla Ciebie problemem.
Wybierz 🌱kvitly, jeśli:
- prowadzisz małą firmę, sklep lub usługi i chcesz mieć wszystko w jednym panelu;
- chcesz przewidywalnego kosztu bez dokupowania poczty i aplikacji;
- potrzebujesz AI do marketingu, a nie tylko do budowy strony;
- zależy Ci na interfejsie i wsparciu po polsku.
Jak przenieść stronę z Wix do 🌱kvitly
- Załóż darmowe konto w 🌱kvitly i wygeneruj stronę z AI na podstawie opisu firmy.
- Przenieś teksty, zdjęcia i produkty z Wix (automatycznego importu między platformami nie ma).
- Podłącz swoją domenę — jeśli kupiłeś ją w Wix, możesz ją przenieść lub zmienić rekordy DNS.
- Skonfiguruj płatności Stripe lub PayPal i formularze kontaktowe.
- Ustaw przekierowania 301 ze starych adresów, żeby nie stracić pozycji w Google.
Najczęstsze pytania
Jaka jest najlepsza alternatywa dla Wix w Polsce?
To zależy od celu. Dla prostej wizytówki z polskim wsparciem często wybierany jest WebWave. Dla małej firmy, która oprócz strony potrzebuje sklepu, CRM i marketingu z AI w jednym abonamencie, dobrą alternatywą jest 🌱kvitly.
Czy 🌱kvitly jest tańsze niż Wix?
Przy sprzedaży online zwykle tak. W 🌱kvitly płatności są od 7 €/mies., a plan z pełnym AI, CRM i firmową pocztą kosztuje 15 €/mies. W Wix do planu ze sklepem trzeba zwykle doliczyć pocztę i płatne aplikacje.
Czy mogę przenieść domenę z Wix do 🌱kvitly?
Tak. Domenę kupioną w Wix możesz przenieść do innego rejestratora albo po prostu skierować jej rekordy DNS na stronę w 🌱kvitly.
Czy 🌱kvitly pobiera prowizję od sprzedaży?
Nie. Płacisz tylko abonament i standardowe opłaty Stripe lub PayPal.
Czy mogę przetestować 🌱kvitly bez karty?
Tak. 14-dniowy okres próbny nie wymaga podawania karty płatniczej, a plan Początek jest darmowy bez limitu czasu.
Podsumowanie
Wix to świetny kreator, jeśli liczy się design i ogromny wybór szablonów. Jeśli jednak prowadzisz małą firmę i chcesz, żeby strona, sklep, klienci, e-maile i marketing działały razem — 🌱kvitly będzie prostszą i zwykle tańszą alternatywą dla Wix. Wypróbuj 🌱kvitly bezpłatnie przez 14 dni — bez karty płatniczej.
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Наталия Усова
Руководитель 🌱kvitly. Повелевает временем и немного пространством, знает все о потребностях клиентов, очень любит улыбаться, при звуках виолончели — покрывается мурашками.
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