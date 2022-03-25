Наверняка вы уже не раз сталкивались с термином «Воронка продаж», но что же он означает? Давайте разбираться! Воронка продаж — это модель, описывающая путь клиента от первого контакта с продуктом до реальной покупки. Помимо этого, это маркетинговый инструмент для планирования и оценки эффективности ведения бизнеса. Также, воронка продаж — это инструмент, помогающий разложить продвижение бизнеса на понятные и простые шаги.

<p align="center">![воронка продаж](/blog/content/images/2020/12/busy-employer.jpg)<p>

Чем вызвана популярность воронки продаж

Существует несколько причин из-за которых воронка стала активно использоваться в маркетинге:

Во-первых, она фиксирует любые изменения на каждом из этапов продаж. Благодаря воронке специалисту по маркетингу или по продажам проще проводить подробную аналитику и корректировать нужные моменты. Более того, полученные цифры легко сравнить с общими показателями по рынку.

Допустим на сайт перешло 2000 человек, а оплатили заказ только 20 из них. Тут определенно стоит подумать над юзабилити, изменить интерфейс или поменять платежную систему.

Столкнулись с низким возвратом после покупки? Проработайте партнерскую программу, добавьте приятные бонусы для клиентов или улучшите качество работы поддержки.

Запустили рекламу с большим охватом, но получаете мало заявок? Задумайтесь над созданием нового креатива.

Стоит отметить, что над каждым этапом воронки может работать отдельный специалист, который будет отвечать только за доверенную ему область.

Во-вторых, сейчас существуют автоворонки. Это специальные системы, которые функционируют автоматически. Тут не потребуются дополнительные вложения и специалисты. Продажи осуществляются с помощью чат-ботов и других инструментов.

Воронка отличный инструмент для продвижения. Она систематизирует полученную информацию и из хаоса рождается упорядоченная структура. Мониторинг данных на каждом этапе, исправление ошибок и недочетов помогают улучшить конверсию. Более того, доступ к такому большому количеству сведений дает пищу для размышлений над новыми возможностями для привлечения клиентов.

<p align="center">![построение воронки продаж](/blog/content/images/2020/12/economical-research.jpg)<p>

Как построить воронку продаж под любой интернет-продукт

Каждая воронка состоит из определенных этапов. Для создания универсальной воронки, которая подойдет для любого интернет-продукта, необходимо проработать каждый из шагов. Ниже мы подробно расскажем про 6 основных этапов:

Этап №1 Создание предложения

На этом шаге необходимо доходчиво объяснить потребителю зачем ему нужен продукт. Для создания предложения не стоит использовать размытые формулировки: самый лучший, передовые технологии, максимально полезный, невероятно изысканный или лучшая цена. Товар должен быть уникальным, а не похожим на конкурентов. Детально расскажите о преимуществах и специальных предложениях. Если вы пишите о доставке, то это будет: доставка еды домой за 20 минут, если мы не успеем соус в подарок.

Стоит понимать, что каждый стремится описать свои преимущества как можно ярче и подробнее. Многие при этом забывают про потребности клиента. Бренд одежды в рекламе станет описывать натуральный состав ткани, в то время как клиенту будет важен дизайн и фасон. Автосалон сделает акцент на мощной начинке автомобиля, умной системе навигации и скорости, при этом автомобиль будет семейным и для потребителя самое важное в нем комфорт.

<p align="center">![продажи](/blog/content/images/2020/12/auditor-explaining-results-audit-client_1163-5275.jpg)<p>

Этап №2 Выбор площадки и инструментов для охвата

На этом этапе важно определиться с каналами для продвижения: реклама в социальных сетях, контекстная реклама, покупка постов у блогеров, почтовые рассылки или покупка ссылок.

Тут крайне важно провести анализ и понять, из какого источника больше всего приходит людей. Не стоит пытаться использовать сразу все каналы, выберите для себя самые эффективные и сочетайте их. Помните, тренды в рекламе постоянно меняются, поэтому стоит постоянно следить за тенденциями и экспериментировать

<p align="center">![анализ воронки продаж](/blog/content/images/2020/12/business-people-using-digital-devices-isolated-white-background_53876-20490.jpg)<p>

Этап №3 Заинтересовать и убедить

Удачно выбрав площадку для продвижения, сделав продающий креатив и запустив рекламу, вы привлечете клиента. Он подпишется на вас в социальных сетях, возможно, оставит вопрос в Instagram или лайкнет пост. Что же стоит делать после этого? Его интерес к товару стоит «Подогреть».

Многие тратят кучу сил и финансов на создание и запуск рекламных кампаний, но при этом не продумывают сайт и профили в социальных сетях. А теперь представьте, клиент перешел по ссылке, он уже настроен на покупку. Увидел некачественные изображения или непонятную структуру сайта и решил отказаться от этой идеи потому что потерял к вам доверие.

В такой ситуации важно начать выстраивать контент-маркетинг. Ведь многие пользователи не совершают покупку сразу. Они сначала подписываются на профиль, начинают следить за ним, читать новости и только потом переходят на сайт и делают заказ. Интерес подогревается качественными постами, полезной информацией, подарками, розыгрышами или тестами.

<p align="center">![как заставить купить](/blog/content/images/2020/12/businessman-blogger-online-couch-screaming_151013-14293.jpg)<p>

Этап №4 Заключение сделки и up-sail

К сожалению, даже заинтересованный пользователь не всегда совершает покупку. Он может следить за вами в социальных сетях месяцами, потом перейти на сайт и столкнуться с неудобной навигацией. Клиент не сможет найти нужный товар, форма для обратной связи будет медленно загружаться и до оплаты дело так и не дойдет. А бывает так, что он изучает ассортимент и покупает точно такой же товар в офлайн магазине. Что же делать в таких случаях?

Эту проблему решает наличие хорошо обученных продавцов. Они могут давать консультации как по телефону, так и в чате на сайте или личных сообщениях. Специалисты из поддержки обязательно должны быть вежливыми и разбираться во всех тонкостях, чтобы, не задумываясь, удовлетворить любопытство клиента. Обратите внимание, насколько аккуратно консультанты сотовых операторов предлагают дополнительные услуги. Вы можете зайти за SIM-картой, а приобрести еще и телефон. Такая дополнительная продажа и называется Up-sail.

<p align="center">![допродажи](/blog/content/images/2020/12/stunning-brown-haired-woman-looking-up-while-listening-music-street_197531-5734.jpg)<p>

Этап №5 Возвращение клиента

Большая часть компаний зарабатывает основной бюджет на повторных продажах. Посудите сами, когда человек к вам возвращается он уже хорошо знаком с ассортиментом. Фирме не потребуется заново настраивать рекламу, тратить силы и время на вовлечение нового пользователя. Старого клиента всегда выгоднее удерживать, чем ориентироваться на привлечение новой аудитории.

Почему могут уходить клиенты? Причин может быть масса: плохая работа поддержки, разочарование в качестве продукта, отсутствие финансов. С каждой из них можно работать. Добавьте на сайте поле для сбора электронных адресов и организуйте рассылку. Присылайте письма с новинками, полезными материалами и анонсами скидок. Главное, не отправляйте письма слишком часто, иначе они окажутся в папке «Спам».

Постарайтесь завоевать доверие клиента, покажите ему свое внимание и заботу. Сделайте скидку 20% или подарите приятный бонус. Улучшите качество работы службы поддержки и собирайте негативные отзывы. Чем лучше вы продумаете все мелочи, тем лучше о вас будет впечатление. А главное, о компании будут говорить друзьям и близким. Вот вам и бесплатная реклама!

<p align="center">![как удержать клиента](/blog/content/images/2020/12/smiling-businessman-welcoming-new-partner-group-meeting-with-handshake_1163-4627.jpg)<p>

Этап №6 Аналитика и комьюнити

На каждом этапе важно собирать и изучать опыт клиента. Понятно, что любой бизнес стремится сократить расходы и увеличить доходы. Однако из-за такой тактики можно очень многое потерять. Вложив большие суммы только в рекламу, на выходе вы получите легкую прибыль, но практические полное отсутствие вернувшихся и довольных клиентов. Помните, заполучив новых клиентов, и, научившись работать со старыми, надо продолжать следить за общей лояльностью людей к бренду.

Воронка продаж будет эффективной только тогда, когда вы станете на место клиента. Лишь изучив все его сомнения, боли и мотивацию, можно грамотно выстроить весь путь. Лучшая воронка — это не просто выгодное предложение и красивая цена. Каждый шаг — это выстраивание личных отношений с клиентом, где его необходимо сделать своим другом и завоевать доверие.

<p align="center">![как завоевать доверие клиента](/blog/content/images/2020/12/closeup-view-handshake-two-businessmen-suits-shaking-hands_1163-4891.jpg)<p>